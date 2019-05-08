Верланов заявив: Орієнтовно нова податкова служба запрацює в липні

Новопризначений керівник ДПС Сергій Верланов заявив, що нова Державна податкова служба запрацює, ймовірно, в липні. Повідомляє видання ZN.UA.

Після засідання Кабміну Верланов сказав журналістам: “Ми орієнтуємося на червень – потенційно 1 липня.

Новий керівник ДПС також заявив: “Перше моє завдання – реєстрація нової юридичної особи. Потім – переведення як мінімум 30% кадрового складу в нову службу. Потім Кабмін приймає розпорядження – і тоді функціонал ДФС буде переданий від ДФС в ДПС”.

Як уточнив Верланов, Кабмін своїм розпорядженням у середу звільнив його з посади заступника міністра фінансів.

Кабінет міністрів схвалив запуск реформи щодо поділу Державної фіскальної служби, затвердивши положення про податковій та митній службах.

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Нагадаємо, що 20 березня уряд оголосив конкурси на заміщення посад голів Державної податкової та Державної митної служб. Прийом документів кандидатів тривав до 5 квітня.

Проте 17 квітня Окружний адмінсуд Києва розглянув заяви про забезпечення позову нардепа Андрія Антонищака і призупинив конкурс на заміщення вакансії голови Державної митної служби.

Через місяць після призначення нові керівники ДПС і ДМС повинні представити середньострокові плани дій з розвитку служб. Основою реформи має стати оновлення кадрів служб та оптимізація роботи відомств.