«В кінці літа силовиків можуть чекати арешти»

В рамках «справи Захарченко» перевіряється інформація про те, що щомісяця на підкуп представників правоохоронного блоку виділялися мільйони доларів.

Як стало відомо «Росбалту», вже в кінці літа в рамках «справи Дмитра Захарченко» можуть відбутися затримання групи колишніх і чинних високопоставлених силовиків. Зараз перевіряється інформація про те, що ряд ділків щомісяця виділяли на підкуп представників правоохоронного блоку мільйони доларів. Натомість бізнесмени отримували можливість виводити великі суми, одержувані від держкорпорацій.

Як розповів «Росбалту» джерело, знайоме з ситуацією, розслідування розвивалася наступним чином. На таємній квартирі Дмитра Захарченко були виявлені $120 млн, розфасовані у брикети ФРС США, — з кодами і печатками. Через Центробанк був відправлений запит в Штати, з відповіді стало відомо, що дані кошти замовляли кілька російських банків. Вивчаючи діяльність даних кредитних установ, оперативники встановили, що вони тісно зв’язані з власниками групи компаній (ГК) «1520» Валерієм Маркеловим, Борисом Ушеровичем і їх діловими партнерами — банкірами Іваном Станкевичем, Дмитром Моториным. «1520», як і інші структури Ушеровича і Маркелова, є найбільшими одержувачами коштів РЖД.

На думку джерела, подальше розслідування показало, що по цих каналах набагато більше коштів не приходило в Росію, а виводилося з країни, мова йшла про мільярди доларів. Обсяги грошей, що відправляються за кордон, були настільки великі, що доводилося використовувати і банки великих тіньових ділків, у тому числі Сергія Мастюгіна (засуджений в 2017 році на 8 років), Сергія Магина (засуджений в 2016 році на 8,5 років) і т. д. А якщо зазирнути глибше в історію, то ділки користувалися послугами банків фінансистів Володимира Антонова, Петра Чувилина.

Більш того, надійшли оперативні дані про те, що більше десяти років гігантські суми (а йшлося про кошти, що надходять за контрактами від двох держкорпорацій) спокійно виводилися з РФ, завдяки нечуваними хабарів, які лунали в першу чергу представникам силового блоку.

Згідно з версією співрозмовника «Росбалта», спочатку ніхто з фігурантів «справи Захарченко» не хотів ділитися подробицями відносин ділків (в першу чергу — Маркелова і Ушеровича) з представниками силового блоку. Але потім відповідні свідчення дали Петро Чувилин, Володимир Антонов, який проживає в Лондоні банкір Герман Горбунцов і його адвокат Вадим Веденин. Горбунцов був довгий час особисто знайомий з Ушеровичем, Маркеловим, Захарченко, а також з низкою інших правоохоронців, які отримували хабарі. Більш того, він багато років разом з Веденіним збирав документи про даній групі, її фінансових проводках, про те, на чиї закордонні рахунки йдуть гроші, кому в Росії вони сплачуються готівкою.

На основі свідчень і документів, переданих Горбунцовым і Веденіним, склалася така корупційна картина. Щомісяця на роботу з силовиками виділялася сума від $5 до 10 млн. Дмитро Захарченко, крім фіксованої зарплати в $150 тис., ще отримував кілька мільйонів доларів, іноді об’єктами житлової та нежитлової нерухомості. Ці кошти призначалися на грошові хабарі співробітникам МВС і ФСБ (в парі з Захарченко працював його друг контразведчик Дмитро Сенін), так і на представницькі витрати — оплату силовикам подарунків у вигляді швейцарських годинників, путівок на дорогі курорти (в тому числі на приватних літаках) і т. д.

На думку джерела «Росбалта», приблизно така ж сума перепадала так званим «решальщикам», які працювали з цілою низкою відомств, у тому числі з ФНП, СКР і т. д. (Серед них співрозмовник агентства називає того ж Дмитра Смычковского). «Звичайно, «решальщики» левову частку грошей залишали собі, але і передавати за призначенням не забували. Тому цей корупційних механізм справно працював з року в рік», — вважає джерело «Росбалта». На його думку, в ході розслідування питання можуть виникнути, наприклад, до того ж колишньому високопоставленому співробітникові СКР Михайлу Максименко, який звинувачується в отриманні хабарів за звільнення «авторитету» Андрія Кочуйкова. А за дачу цих хабарів в міжнародному розшуку знаходиться якраз Дмитро Смичковський. За оперативними даними, він знаходиться в Лондоні, де веде спільний бізнес з Дмитром Моториным.

Оперативниками зібраний великий обсяг інформації про корупцію, а в список силовиків, які могли мати відношення до отримання грошей та подарунків, входить майже 20 осіб. Зараз слідчі намагаються допитати засекреченого свідка по справі, також проживає в Лондоні. Він не тільки володіє інформацією про давання хабарів, але і володіє відповідними документами. «Передбачається, що до кінця липня буде закінчена робота з доказовою базою, після чого можуть початися гучні затримання по «справі Захарченко», — розповіло джерело «Росбалта».