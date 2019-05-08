Росії ніколи не пробитися на ринок авіабудування

Вирішив подивитися, як йдуть справи з розвитком авіаційної галузі Китаю. Він теж, як і ми, робить такий же регіональний літак, як Суперджет — ARJ21. Правда, китайці його розробку почали раніше, ніж в Росії — в 2001 році. На першому етапі їм допомагали в українському КБ Антонова. Потім все як у нас — найняли західних авіабудівників. Китайські конструктори взяли фюзеляж від DC-9-10, перевірені американські двигуни GE, проектування крила було замовлено фірмі «Антонов», а інші частини були взяті зі всього світу. Навіть алюміній і заклепки було вирішено ставити тільки імпортні.

У підсумку з регіональним літаком китайці валандались 15 років. Тільки в 2016-му він здійснив перший політ. Але апарат вийшов «сирим». Не те що на зовнішній, але і внутрішній китайський ринок ARJ21 пробитися не може — експлуатується їх п’ять штук, замовлення на майбутні поставки теж йде на десятки. Загалом, поки що не видно, як «друга держава світу» може запустити авіабудування.

По всій видимості, новим виробникам, типу Росії і Китаю, не пробитися вже ніколи на цей конкурентний ринок. Якісь іграшки будуть клепати, звичайно, але швидше для задоволення внутрішніх амбіцій.