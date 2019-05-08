В мозку людей знайшли «зону покемонів»

Психологи з Стенфордського університету провели експеримент з людьми, які в дитинстві любили покемонів і часто проводили час за іграми, присвяченими їм. Вони помітили, що частина потиличної області мозку, відповідальної за зір, яскраво реагує на образ покемонів, на відміну від тієї ж зони у людей, які ніколи цим не цікавилися.

За словами керівника дослідження Джессі Гомеса, його цікавило питання: «Чому в мозку людини є зони, які реагують на слова та особи, але немає тих, які б так само загорялися при вигляді машин, наприклад?» Попередні досліди на мавпах показали, що для утворення в зоровій області категоризувати зон необхідно вплив в ранньому віці. Тоді Гомес згадав, що шестирічним він часто грав у гру під назвою Pokémon Red і Blue, які виходили на Game Boy. Він проводив за ними дні, і такий вплив повинно було підійти під необхідні вимоги.

«Унікальність покемонів полягала в тому, що їх сотні, ви повинні були знати про них все, щоб успішно пройти гру. Та винагороджувала вас за те, що ви розбиралися у відмінностях між подібними персонажами. Якби для цього не знайшлося окремої зони, таке було б неможливо», — говорить Джессі Гомес.

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Автори виходили з теорії зміщення ексцентриситету (eccentricity bias). Вона говорить про те, що розмір і розташування категоризированной зони мозку залежить від двох речей: яку частину візуального поля займає об’єкт та на яку область зору він впливає — центральну або периферичну. Екран Game Boy вкрай маленький, тому на нього реагувала тільки центральна область зору. Виходячи з цього, психологи коригували пошук зони.

Джессі Гомес зібрав групу з 11 чоловік, в яку входили він сам і керуючий лабораторією Майкл Барнетт (Michael Barnett). Ці люди провели раннє дитинство за Pokémon Red і Blue. Крім них, була присутня і контрольна група. Всі учасники проходили сканування магнітно-резонансний томограф (МРТ): в цей час їм показували піксельні зображення покемонів з гри. Виявилося, що грали добровольців на них реагувала потилично-скронева борозна (occipitotemporal sulcus), в той час як у інших людей вона залишалася спокійною.

За словами авторів, це дослідження стало наочним доказом того, що мозок у ранньому віці дуже пластичний, здатний виділяти і закріплювати часті стимули на довгий час.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Австралії знайшли живого Пікачу.

За матеріалами Naked-science

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