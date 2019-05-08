24 травня в Європі представлять смартфони Realme

Нещодавно стало відомо про вихід на європейський ринок нового бренду Realme. Точна дата виходу стала відома буквально щойно.

Вже 24 травня у Франції буде представлена модель смартфона Realme 3 Pro. Мабуть, є сенс нагадати, що Realme 3 Pro заснований на SoC Snapdragon 710, має в своєму розпорядженні акумулятор ємністю 4035 мА · год і підтримує 20-ватну швидку зарядку. При цьому в Індії він коштує всього 200 доларів.

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Вартість смартфона в Європі поки що не відома, але очікується, що ціна буде вищою ніж у Індії. У будь-якому випадку, Realme 3 Pro є, мабуть, найсильнішим конкурентом для Redmi Note 7 і Note 7 Pro, причому останній продається тільки в Китаї. Можна припустити, що прийдешній безрамковий Realme X також буде продаватися в Європі і складе конкуренцію флагману Redmi, який поки ще не представили.

На жаль, поки що також не відомо, де ще крім Франції будуть продаватися смартфони Realme.

Джерело: ВСВІТІ