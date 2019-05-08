День пам’яті і примирення у Запоріжжі (відео)

Сьогодні, 8 травня, в День пам’яті і примирення у Запоріжжі на Алеї Слави відбулася урочиста церемонія запалення “Вогню пам’яті”. В заході взяли участь ветерани війни на Донбасі та Другої світової війни, а також кадети Запорізького обласного ліцею.

Про це повідомляє українська служба “Радіо Свобода”, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що мета акції – показати єдність і спільну пам’ять різних поколінь захисників.

У церемонії цього року взяв участь ветеран Другої Світової Віктор Варвашеня, а честь нести смолоскип для запалення “Вогню пам’яті” випала ветерану війни на Донбасі, колишньому бійцю полку “Азов” Михайлу Пирогу.

“Цей день теж є одним з уроків мужності для молоді. Вони побачать нас, тих, хто захищав Батьківщину у Другу світову війну, вони побачать тих, хто був в АТО, побачать курсантів, молоде покоління. Скільки раз відправляють в АТО, я завжди на проводах – розповідаю хлопцям, як захищати Батьківщину. На жаль, з болем у серці сприймаю те, що ми, які маємо досвід ведення війни, через свій вік і хвороби не можемо там бути”, – розповів Віктор Варвашеня.

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Також усі охочі учасники заходу могли закріпити на знак пам’яті про загиблих у Другій світовій війні символічну квітку маку на спеціальному стенді.

Акція “Вогонь пам’яті” відбувається в Запоріжжі п’ятий рік поспіль.

День пам’яті та примирення – це пам’ятний день в Україні, який відзначають 8 травня, в річницю капітуляції нацистської Німеччини. Відповідно до указу президента України, підписаного 2015 року, метою відзначення є “гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги усім борцям проти нацизму”.

Джерело: Цензор.НЕТ