Все про тромбоз: звідки беруться тромби і що з цим робити

Тромбоз – досить поширене захворювання. У цьому матеріалі ми розберемо, звідки беруться тромби, чи варто розріджувати кров і як запобігти цьому стану.

Що таке тромби?

Кров’яні клітини ділять на три групи: еритроцити (червоні клітини, що розносять кисень), лейкоцити (білі клітини, клітини-захисники, що ловлять патогени в крові) і тромбоцити (без’ядерні клітини-ремонтники). Нескладно зрозуміти, що тромби утворюються за рахунок тромбоцитів. Процес їх утворення являє собою захисний механізм, без якого б чоловік помер від втрати крові або навіть невеликої травми.

Саме тромбоцити першими прагнуть до місця пошкодження, наприклад, рани, утворюючи згусток, який закупорює його в судинах і зупиняє кровотечу. Після загоєння рани тромби розсмоктуються самі собою. Цей процес ще називають згортанням крові.

Гемостаз – ось так називається система підтримки крові в рідкому стані, утворення тромбів і їх розчинення. А ось при порушенні балансу згортальної і протизгортальної систем крові з’являються проблеми. При різних захворюваннях системи кровообігу, патологіях судинних стінок і порушеннях гемостазу є ймовірність утворення тромбозу.

В результаті кров’яні згустки можна виявити там, де немає необхідності в “ремонті”, наприклад, в венах, артеріях, порожнинах серця. Це патологія, яка вимагає певного лікування.

Як утворюються тромби в судинах

Утворення тромбів в артеріях і венах по-різному, так як це різні види судин. За статистикою, кожен четвертий житель нашої планети схильний до утворення тромбів. Коли судина перекривається тромбом, в ній відбувається порушення кровотоку. Такий стан і називається тромбозом.

Він може утворитися і при пошкодженні судинної стінки. В такому випадку тромбоцити виконують природну функцію, проте це загрожує вельми сумними наслідками.

Ушкодження судинної стінки найчастіше відбувається при її запаленні, наприклад, флебіті (запаленні вен) або артерій (запаленні артерій). Тому багато хвороб ми вважаємо чисто некрасивими, той же варикоз. Хоча насправді це досить небезпечне захворювання, яке таїть в собі серйозну шкоду для здоров’я.

Ще однією причиною тромбозу може бути зміна характеру кровотоку, утворення «завихрень» в місцях розширення або звуження судин. Дуже часто це вроджене, але можливо і таке, що порушення виникло як наслідок варикозу.

І нарешті, тромбоз може утворитися з генетичних причин. Це пов’язано зі зміною в’язкості крові. Цьому сприяє не тільки спадковість, але і різні ліки, куріння.

Небезпека тромбозу

Якщо утворилися тромби в артерії, то дуже велика ймовірність отримати інфаркт – омертвіння живої тканини через припинення кровотечі. Як правило, при слові інфаркт всі думають про проблеми з серцем. Але іноді це може позначитися на будь-якому органі, навіть очах, нирках, селезінці.

При утворенні тромбу в венах вони можуть відриватися або збільшуватися в розмірах. Разом з кровотоком вони можуть виявитися в артеріях легенів, що призводить до тромбоемболії легеневих артерій. Це вкрай важке ускладнення, тому не треба думати, що тромби – це не так вже страшно.

У медицині створені спеціальні генетичні тести, що дозволяє визначити схильність до утворення тромбів, а також підібрати препарати для розрідження крові. Особливо це важливо при плануванні вагітності. Адже тромбоз судин плаценти є однією з найчастіших причин, по яких жінки не доношують дітей.

Треба зауважити, що зараз існує такий напрямок, як фармакогенетика. Це дозволяє з’ясувати, чи ефективний препарат, призначений для вирішення певних проблем, саме для конкретного пацієнта, з урахуванням особливостей його генів.

Крім того, є ряд аналізів для визначення параметрів системи згортання крові: гомоцистеїн, антифософліпідний синдром, коагулограма, гемостазіограма. Завдяки їм також можна визначити ризик тромбозу.