Не вірячи нікому

Такі катастрофи нагадують нам не тільки про крихкість життя і людського тіла, але і темних закутках нашого мозку і душі. Росія за опитуваннями — одна з найщасливіших країн світу. Всі всім задоволені і посміхаються. Але трапилася біда і виявляється, що ніхто взагалі нікому не вірить. А коли люди не вірять нікому, вони готові повірити у що завгодно.

Ми виносимо своїм судження про загибель літака і людей, не маючи ні найменшого уявлення ні про авіації, ні про пристрої аеропортів, ні про особливості забезпечення безпеки і порятунку людей. Але відбувається це не тільки тому, що кожен хоче отримати свою хвилину ідіотською слави диванного експерта. А тому, що ми не розраховуємо почути правдиві пояснення і відразу починаємо вигадувати власні і вірити за принципом «чим страшніше — тим вірніше».

Росія — світовий лідер за авіаційним подіям, але в минулому нам постійно говорили в разі чергової катастрофи, що «літак надійний, досвідчений екіпаж, порушень не було». А потім з’ясовувалося, що літак мирного, що його давно треба списати, що екіпаж допускав фатальні промахи — а були випадки, коли за штурвалом виявлялися просто нетверезі пілоти. Коли очевидно, що загинуло багато людей, продовжує гуляти цифра про одного загиблого. Коли ясно, що загинуло більшість з тих, що знаходилися в салоні, раптом повідомляють про кількість тих, що вижили. І ми повинні займатися арифметикою і самостійно підраховувати число жертв — хоча саме ця цифра є головною. Цифра і конкретні імена. А списку загиблих немає.

Отже, від нас щось знову приховують? Не обов’язково. Але ми звикли до того, що першою реакцій у будь-якої нештатної ситуації стає спроба щось замовчати або забалакати. Немає взагалі ніяких даних про технічний стан лайнера, що розбився, але його негайно обізвали «труною з крилами». Але ж негативна репутація «Суперджета» кувалася не один рік. І ми розуміємо, що це не просто літак, а іміджевий проект, і що заборонити зараз його польоти до з’ясування обставин означає вдарити по всьому проекту, який і так вийшов не дуже вдалим. І я повинен гадати: підстав для заборони польоту дійсно немає або Мінтранс прикриває чиїсь дупи?

Що говорити, якщо ми не віримо навіть самим собі і з легкістю розвиваємо історію про людей, тащивших свої валізи і нібито тому вдалося врятувати не всіх. Поведінка людини в момент катастрофи і паніки може бути взагалі яким завгодно, і ніхто не знає, як повели б себе в цій ситуації ми. Але ось ми впевнені, що не тільки кинули б шмотки, але і героїчно рятували жінок і дітей.

І є ще одна важлива річ, яку ми не віримо. Ми не віримо, що щось зміниться. Що літаки перестануть падати, а люди гинути в найрізноманітніших катастрофах. Тому через кілька днів ми просто приберемо цю аварію і сорок загиблих з пам’яті — і поїдемо на шашлики.