Ще один висновок з минулих подій — ймовірність того, що наші громадянські, пасажирські літаки, і без того непопулярні на світовому ринку, зможуть його завоювати після недавньої катастрофи, ще більше знизилася.

Певна і сформувалася вже репутація, недавній негативний піар і все це на вкрай висококонкурентному ринку.

А це означає, що літати на них доведеться нам. Причому практично всю поглинати «импортозамещенную авіацію» — заводи продовжують тачать продукт, лобісти тиснуть на державу, щоб воно допомогло прилаштувати нові машини, держава… Ну ви самі бачите.

З цього випливає, що частка імпортного авіапарку буде розмиватися й скорочуватися, витіснятися, а стимулів створити щось якісно нове і надійне виявиться трохи. Для чого — рідне отечество справно поглинає зроблене, а за її межі і ми не торгуємо.

Хіба що Іран, якщо виповзе з-під санкцій, може розщедритися, та й то сильно навряд чи. Ну або в «авіалінії ЛДНР» що-небудь підкинемо, якщо такі з’являться. За рахунок, звичайно, російських платників податків.

Так що, повторюся, прохання не зарікатися всіх тих, хто ще вчора клятвено обіцяв не користуватися певними марками літака.

Доведеться, і питати ніхто не буде.

Єдиний плюс, що частково нові борти зможуть зігнати вже відвертий мотлох радянських часів, який подекуди на периферії у нас ще знаходиться.

Міняємо старий мотлох на мотлох новіші, зате патріотично і в руслі державної політики.

А найсумніше, що, по ідеї, можна робити і не мотлох, і у військовій авіації це у нас виходить, тільки всі бажання зазвичай відбиває штучно створений ринок і держстимулювання.