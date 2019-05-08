У Москві помер легендарний радянський композитор

У Росії 8 травня помер легендарний радянський композитор, який створив пісні майже для двох сотень фільмів, зокрема знамениті композиції “”Крылатые качели”, “Три белых коня” і “Прекрасное далеко” Євген Крилатов.

Музикант помер на 86-му році життя. Про це написав популярний в РФ телеведучий Андрій Малахов на особистій сторінці у Twitter.

За попередніми даними, причиною смерті стало двостороннє запалення легенів. Артист останні дні перебував у лікарні

“Сьогодні не стало композитора Євгена Крилатова. Автора хітів “Крылатые качели” і “Прекрасное далеко”. RIP”, – написав Малахов

Інформацію підтвердила дочка Євгенія Марія Крилатова

“Батько помер сьогодні вранці в лікарні. У нього була двостороння пневмонія”, – розповіла вона. Про місце і час прощання буде відомо пізніше.

Крилатов – автор музики до легендарних радянських кінострічок “Пригоди Електроніка”, “Чародії”, “Ох вже ця Настя”, мультфільмів “Умка”, “Канікули в Простоквашино”, “Дід Мороз і літо” та інші