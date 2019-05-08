Жителя Донецької області засудили за службу в лавах бойовиків

У Донецький області суд визнав місцевого жителя винним в участі у незаконному збройному формуванні і призначив йому покарання – 3 років позбавлення волі. Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області

“Дружківський міський суд погодився з позицією публічного обвинувачення, яке підтримувала прокуратура Донецької області, та визнав 33-річного мешканця м. Добропілля винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України, тобто в участі у діяльності не передбаченого законом України збройного формування”, – йдеться в повідомленні.

Суд призначив чоловіку покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

За даними слідства, у травні-червні 2014 року чоловік добровільно вступив до лав одного з підрозділів незаконного збройного формування “ДНР” та ніс службу на блокпосту, розташованому у с. Піски Ясинуватського району.

До обов’язків чоловіка, окрім чергування, входили перевірка документів у водіїв і пасажирів та огляд транспортних засобів, на яких вони переміщувались в зазначеному районі.

“Влітку 2015 року під час відпрацювання правоохоронними органами м. Добропілля його було встановлено та викрито”, – зазначили у відомстві.

Чоловік своєї провини не визнавав.