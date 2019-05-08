Результати є: МОЗ відзвітувало за півторарічну роботу реформи

Як тільки не називають медичну реформу в Україні деякі політики, псевдоексперти і функціонери від медицини, лише щоб дискредитувати очевидні досягнення у медичній галузі. Навіть програма «Доступні ліки», яка забезпечує українців багатьма лікарськими засобами безкоштовно оцінюється цими людьми негативно.

Однак, незважаючи на постійну дискредитацію МОЗ України намагається донести до свідомості українців, що реформа вже працює і працює саме на людей, а не на чиновників.

Наприклад, українці вперше в історії отримали право вільно обирати та змінювати свого лікаря, нині свій вибір зробили вже 27,5 млн громадян.

З початку 2018 року МОЗ України розпочало розбудову нової системи охорони здоров’я. На сьогоднішньому засіданні Кабміну в.о.міністра охорони здоров’я Уляна Супрун та голова Нацслужби здоров’я Олег Петренко відзвітували про зміни та результати, яких вдалося досягти за цей час.

За 1,5 року трансформації системи охорони здоров’я:

українці вперше в історії отримали право вільно обирати та змінювати свого лікаря. Нині свій вибір зробили вже 27,5 млн українців.

до змін долучились понад 1200 медичних закладів сімейної медицини.

до трансформації охорони здоров’я вдалося залучити приватні заклади – нині це кожен п’ятий заклад, де можна обрати сімейного лікаря. Приватні заклади починають конкурувати з комунальними. Держава – працювати з бізнесом.

діти та дорослі з груп ризику повністю забезпечені необхідними вакцинами. А незабаром зробити щеплення від кору зможуть і всі дорослі, в яких відсутній імунітет. Крім того, вже влітку приватні заклади отримуватимуть вакцини так само, як комунальні.

програмою “Доступні ліки” українці скористалися вже понад 35 млн разів. Цього року програма перезапустилась – з електронним рецептом через НСЗУ.

з липня 2018 року заклади, які співпрацюють з Нацслужбою здоров’я, надають чіткий пакет первинної медичної допомоги повністю безоплатно.

усі заклади сімейної медицини в Україні автономізувалися й стали комунальними некомерційними підприємствами. Вони більше не утримуються коштом бюджету, мають стабільні виплати від НСЗУ і можуть вільно організовувати свою роботу, впроваджувати гнучкі заробітні плати, мати рахунки в банку та депозити.

хороший лікар приносить своєму закладу більше фінансування та сам заробляє більше. В закладах, де ефективно вибудована система мотивації персоналу, заробітні плати сімейних лікарів та медичного персоналу виросли в 2-4 рази.

за рік відсоток комп’ютеризованих закладів сімейної медицини зріс з 3% до 97%. Всі декларації з пацієнтами укладаються в електронному вигляді, медзаклади укладають договори і звітують НСЗУ також в електронній формі.

Також читайте: Чого очікувати від новообраного президента розповіли у МОЗ

У МОЗ також нагадали, що з березня в тестовому режимі запрацювала електронна медкартка, з квітня стартував електронний медичний рецепт. Розробляється функціонал електронного направлення та електронного лікарняного.

Джерело: 5 канал