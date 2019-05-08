Кремль: Невизнання Україною паспортів РФ жителів Донбасу нічого не змінить

Ніхто іншої відповіді від очільників РФ і не очікував. Тож, заяви Кремля про те, що російські паспорти й надалі видаватимуть жителям ОРДЛО, несподіваними не були.

«Громадське телебачення», посилаючись на ТАСС повідомляє, що у Кремлі заявили про те, що невизнання Україною російських паспортів, виданих жителям окупованої частини Донбасу, нічого не змінить.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

«Яка може бути реакція Кремля? Кремль продовжить видавати паспорти тим громадянам, які це побажають і які підпадають під дію президентського указу», — сказав він.

Нагадаємо, уряд України визнав недійсними російські паспорти жителів Донбасу.

Також в уряді заявили, що ті жителі окупованого Донбасу, які отримають паспорти РФ, можуть залишитися без пенсій та соцвиплат від України.

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Нагадаємо, що 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для мешканців окупованих Росією територій Донецької і Луганської областей. Помічник президента РФ Владислав Сурков назвав це рішення «справедливим та неминучим», а «очільники ДНР» та «ЛНР» подякували за нього.

25 квітня в українському уряді повідомили, що Росія готується провести верифікацію пенсіонерів Донбасу та внести їх до переліку отримувачів пенсійних виплат.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав жителів самоназваних «ДНР» та «ЛНР» не отримувати російські паспорти та назвав крок Росії новим «паспортним» етапом окупації Донбасу.

Переможець на виборах президента України Володимир Зеленський заявив, що Росії не варто даремно витрачати час на спроби спокусити громадян України паспортами РФ.

У МінТОТ заявили, що жителів «ДНР» і «ЛНР», які отримають російські паспорти, можуть позбавити громадянства України

1 травня Путін підписав указ щодо спрощення процедури отримання громадянства РФ для жителів Криму та низки інших категорій українців.

Джерело: Громадське телебачення