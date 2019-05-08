У квітні ціни в Україні підвищилися на 1,0%

У квітні 2019 року споживчі ціни підвищилися на 1,0%, у той час як у березні інфляція сповільнилася.

Про це повідомила Державна служба статистики.

У тому числі ціни на продукти харчування і безалкогольні напої в квітні підвищилися на 1,4%, на одяг і взуття — на 1,9%, на житлово-комунальні послуги — на 0,2%, на послуги, пов’язані з охороною здоров’я, — на 0,6%, на освіту – не змінилися.

Порівняно з квітнем 2018 року в квітні 2019 року споживчі ціни зросли на 8,8%.

У січні-квітні інфляція склала 3,4%.