«Лють не дозволить скласти зброю»: на Донбасі загинув десантник ЗСУ

У ніч на 8 травня на Приазов’ї, під Павлополем, загинув боєць 79 окремої десантно-штурмової бригади Володимир Коваль.

Поліг на війні за Незалежність воїн був родом з Хмельницької області. Про загибель військовослужбовця повідомляє прес-служба бригади на офіційній сторінці 79 ОДШБ в Facebook.

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«Сьогодні вночі, 8 травня, в одній з позицій на Приазов’ї, в результаті прицільного обстрілу з боку незаконних збройних формувань у ході двостороннього бою від важкого поранення загинув військовослужбовець окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України, командир десантно-штурмового відділення старшина Коваль Володимир Валентинович. Загиблий військовослужбовець був уродженцем Хмельниччини «, — наголошується в повідомленні.

У загиблого військового залишилися дружина і дочка.

«Невимовна втрата пригнічує, викликає лють і сльози, не дозволить нам покласти зброю. Наша спільна справа буде продовжена. Командування десантно-штурмових військ командування військової частини висловлюють співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Вічна Слава і пам’ять Герою!» — йдеться в повідомленні бригади.