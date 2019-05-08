Стало відомо, яку зарплату отримав Порошенко за п’ять років президентства

Президент України Петро Порошенко закінчує каденцію на посаді глави держави після 5 років правління країною. За цей час гарант отримав зарплату в розмірі 1 мільйона 363 тисяч гривень.

Про це розповіли в Адміністрації Президента України.

“З червня 2014 року по квітень 2019 року президенту Петру Порошенку нарахована заробітна плата в сумі 1 363 259,75 гривень. З травня 2016 року заробітна плата Президента України щомісяця нараховується у розмірі посадового окладу – 28 тисяч гривень”,– розповіли в Адміністрації.

Зарплата Порошенко складається виключно з посадового окладу, і він не отримує премії або надбавки.

В Адміністрації також зазначили, що вся зарпалата гаранта після сплати податків перераховується на благодійність.