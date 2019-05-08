Київ закликає Захід ввести санкції проти Росії через видачі паспортів на Донбасі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав листа керівникам країн ЄС і НАТО, в якому закликав міжнародних партнерів ввести санкції відносно Росії у зв’язку з видачею паспортів РФ жителям Донбасу. Про це в середу заявила журналістам речник зовнішньополітичного відомства України Катерина Зеленко.

«Я спеціально для брифінгу принесла один документ. Це лист міністра закордонних справ Павла Клімкіна керівникам зовнішньополітичні відомства країн ЄС, НАТО, «Групи семи» та іншим країнам-партнерам. Ключовий момент у тому, що саме цим листом Україна офіційно закликає країни-партнери до розширення санкційного треку», — пояснила вона, уточнивши, що лист є відповіддю на видачу Росією паспортів РФ жителям непідконтрольних Києву територій Донбасу.

Відзначимо, Кабінет міністрів України на засіданні в середу визнав незаконними і недійсними паспорти, які видаються Російською Федерацією громадянам України на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Всі паспорти, які будуть видаватися Російською Федерацією українським громадянам, будуть визнані теж недійсними.

Кабмін також звернеться до держав-партнерів з проханням прийняти аналогічні рішення і також визнати недійсними подібні «фейкові» документи.