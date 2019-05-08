ЄБРР переглянув прогноз зростання економіки України

Євробанк погіршив прогноз зростання ВВП на поточний рік на пів відсотка. Також в банку назвали причини зміни прогнозу.

Європейський банк реконструкції і розвитку погіршив прогноз зростання економіки України з 3% до 2,5% за підсумками 2019 року, в 2020 році зростання економіки очікується на рівні 3%. Про це йдеться в звіті банку, опублікованому в середу, 8 травня.

Тимчасове зниження економічного зростання аналітики банку пояснюють внутрішньою політичною невизначеністю виду минулих і майбутніх виборів, а також уповільненням зростання економіки країн — основних торгових партнерів України.

У той же час пожвавлення програми реформ після виборів разом з пом’якшенням валютно-кредитної політики сприяло б зміцненню корпоративної діяльності, при цьому реальне зростання економіки досягне 3% в 2020 році, говориться в звіті.

ЄБРР також підкреслює, що заплановані на 2019-2020 рр. великі виплати по державному боргу становлять серйозний ризик для економічного розвитку України. Тому підтримка співробітництва з кредиторами залишається життєво важливим для відновлення економіки країни.

Крім того, ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки для країн регіону, в якому він працює (Східна Європа, країни колишнього СРСР, Північна Африка) в 2019 році з 2,6% до 2,3%. У 2020 році очікується зростання на 2,6%.