В Одесі сталася жахлива ДТП

В Одесі на перетині вулиць Спартаківської і Святослава Ріхтера зіткнулися Ford і BMW. Аварія забрала життя молодої дівчини. Всі подробиці – дізнавалися журналісти

Як з’ясувалося, водій Ford, виконуючи лівий поворот на Спартаківській, не пропустив BMW, який рухався назустріч. Через зіткнення його машину відкинуло в стовп і вдарило пасажирським боком. І водія, і пасажирку забрали до лікарні, але дівчину врятувати не вдалося.

Раніше ми писали, що за перші чотири місяці 2019 року на території нашої країни сталося 47 445 дорожньо-транспортних подій. В результаті цих аварій загинули 822 особи і понад 7800 отримали поранення. Патрульні підкреслили, що порівняно з таким же періодом минулого року всі показники аварійності на дорогах збільшилися. Зокрема, загальна кількість ДТП зросла на 4,2% (за чотири місяці 2018 року був зафіксовано 45 546 аварій).