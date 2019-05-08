Троє невідомих підпалили квіти, принесені до Будинку профспілок в Одесі в пам’ять про загиблих 2 травня 2014 року

На Куликовому полі в Одесі троє невідомих чоловіків вночі підпалили квіти, принесені до Будинку профспілок в пам’ять про загиблих 2 травня 2014 року.

Їх дії зафіксували камери спостереження, повідомляє Цензор.НЕМАЄ з посиланням на одеський комунальний заклад «Центр-077».

За записами з камер співробітники установи відстежили пересування молодих чоловіків центральними вулицями міста.

«Троє хлопців, які «мирно гуляють», – зовсім не любителі прогулянок і видів нічний Одеси. Це троє паліїв у прямому сенсі цього слова. Чіткі, злагоджені дії виконавців цього блюзнірства красномовно говорять про добре продуманий і спланований злочин», – заявили в «Центрі-077».

Підпал стався в ніч з 6 на 7 травня біля головного входу в Будинок профспілок. Тут багато квітів, покладених в пам’ять про загиблих на Куликовому полі.

На оприлюдненому відео видно, як троє молодих людей, що прямують до Будинку профспілок, «попередньо обстежують околиці будівлі на предмет небажаних свідків».

«Приблизно о 02:30 всі троє по черзі від правого кута будівлі проходять повз місця, де розкладені квіти, записки з іменами загиблих, фото жертв трагедії. Перший проводить остаточну розвідку, другий – обливає ділянку горючою рідиною і, нарешті, третій підпалює залите місце», – повідомили в установі.

З місця події молоді люди поїхали в таксі, яке чекало їх недалеко від Куликова поля.

В Одеській міськраді назвали подію «цинізмом» і «стрімким падінням морального рівня в суспільстві».

Також в «Центрі-077» відзначили, що зібрали достатню кількість відеодоказів і закликали органи правопорядку до співпраці для притягнення підозрюваних до відповідальності згідно із законодавством.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі в ході масових заворушень загинули 48 людей і понад 200 отримали поранення. Більшість загинули під час пожежі у Будинку профспілок. Правоохоронні органи відкрили близько десятка кримінальних проваджень, що стосуються різних фактів. Одне з найбільш резонансних з них – справа про події на Грецькій площі, де відбулися перші сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами.