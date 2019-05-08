Глава МЗС Канади провела переговори з Гройсманом

Під час зустрічі в Києві Гройсман закликав Канаду не визнавати російську «паспортизацію» «ЛДРН».

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в Києві провів зустріч з міністром закордонних справ Канади Христі Фріланд.

Зокрема, прем’єр закликав Канаду не визнавати російські паспорти, видані в «ЛДНР» і аннексированном Криму.

«Ні внутрішні паспорти, ні закордонні паспорти (видаються Росією на окупованих територіях, — ред.) ми не вважаємо легітимними і будемо звертатися до нашим міжнародним партнерам, і я звертаюся сьогодні до вас, щоб такі паспорти, які видаються країною-агресором в порушення всіх міжнародних правил, вжити відповідні заходи для того, щоб це беззаконня було припинено і українських громадян не змушували отримувати їх», — сказав Гройсман.

Він повідомив Фріланд про те, що в середу Кабінет міністрів прийняв рішення, яким визнає недійсними паспорти, які Російська Федерація буде видавати українцям на окупованих територіях, а також не визнає перелік тих органів, які Росія уповноважила на видачу цих документів громадянам України.

У свою чергу глава МЗС Канади запевнила українського Прем’єр-міністра, що для її країни двостороннє співробітництво з Україною є надзвичайно важливим.

«Хочу підкреслити, що Канада абсолютно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Це питання ми обговорювали у Франції на рівні міністрів закордонних справ «Великої сімки». Ми цього не забуваємо. Розуміємо, що Україна зараз відстоює не тільки свою демократію, але і демократію всього світу», — сказала вона.

Фріланд також висловила задоволення відкритим демократичним процесом виборів Президента України. «Це величезне досягнення всіх українців», — сказала канадський міністр.