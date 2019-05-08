Віталій Портников: Міністрів призначає не Коломойський

Ігор Коломойський наголосив, що єдиним міністром, який повинен залишитися на своєму посту, є очільник МВС Арсен Аваков

Ця заява віддзеркалює не тільки вже очевидне прагнення Коломойського публічно продемонструвати своє тепле ставлення до Авакова і зв’язки з ним, але і не менш очевидну неповагу до українських державних інституцій та процедури їхнього формування. Неповагу, яка властива для багатьох – і для звичайних громадян, і для олігархів. І ця неповага – одна з основних причин деградації української політичної культури і управлінського хаосу, до якого наближається країна.

Українських міністрів призначає не Коломойський. І навіть не Зеленський – новий президент може тільки запропонувати парламенту своїх кандидатів на посади міністрів закордонних справ і оборони. Міністрів призначає коаліція, яка може бути сформована в парламенті за підсумками виборів до Верховної Ради. І призначення на посаду міністра внутрішніх справ – одну з найважливіших у коаліції ще й тому, що можливість пропонувати міністрів закордонних справ і оборони необачно закріплена за головою держави – є важливим елементом формування коаліції.

Чи буде цим міністром Арсен Аваков, не може сьогодні сказати ніхто. Для початку міністру потрібно витратити воістину нелюдські зусилля для того, щоб партія, яку він сьогодні представляє в уряді, взагалі потрапила до нового парламенту. Аваков, звичайно, може від цих зусиль відмовитися і приєднатися до іншого політичного проекту – нового, як віртуальна партія Зеленського або старого, як цілком реальна партія Тимошенко. Але навіть в цьому випадку важко сказати, яким авторитетом буде користуватися Аваков серед своїх нових соратників і чи будуть вони висувати його на посаду міністра внутрішніх справ в новому уряді. А найголовніше – ми взагалі не знаємо, чи потрапить партія, яка буде готова висунути Арсена Авакова до уряду, до Ради і чи буде вона брати участь у створенні нової коаліції.

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Таким чином, передбачити міністерську долю Авакова – як, втім, і будь-якого іншого українського політика – не зможе сьогодні ніхто. Буквально за кілька місяців, після виборів, Аваков може як виявитися на чолі нового уряду, так і поза політичними процесами взагалі. Хаос – річ непередбачувана, тим більше український хаос.

Єдине, що можна сказати з усією впевненістю – так це те, що своїми заявами Ігор Коломойський навмисно або в силу властивого йому небажання зважати на логіку управлінських процесів, руйнує політичну кар’єру Арсена Авакова. Тому що кожна похвала Коломойського сіє сумніви в політичній неупередженості міністра внутрішніх справ, в тому, що він може виконувати свої обов’язки на рівному віддаленні від конкуруючих угруповань. А цей момент може виявитися визначальним, коли будуть проходити коаліційні переговори і визначиться кандидат на посаду міністра внутрішніх справ. Адже саме рівновіддаленість – при всій її політичної умовності – була основним аргументом на користь Авакова. Але після заяв Коломойського від цього аргументу не залишається і сліду.

І якщо олігарх поставив собі за мету не допустити продовження політичної кар’єри Авакова – у всякому разі, на посту глави МВС – то слід визнати, що він діє куди більш логічно, ніж здавалося б на перший погляд.

Джерело: Еспресо TV