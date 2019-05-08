МЗС Росії вирішило висилати двох шведських дипломатів

Міністерство закордонних справ Росії прийняло рішення про висилку з країни двох шведських дипломатів

Про це з посиланням на представника МЗС Швеції Патрика Нільсона передає видання Expressen.

“Два шведських дипломата вислані. Ми шкодуємо про рішення з боку МЗС Росії”, – заявив він.

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Як повідомляється, це стало відповіддю Москви на відмову Стокголяма у видачі дипломатичних віз декільком співробітникам російського посольства, які можуть бути причетні до спецслужб РФ.

Нагадаємо, раніше у Швеції затримали чоловіка, який шпигував на користь Росії.

Джерело: Еспресо TV