У Нью-Йорку у пожежі загинула сім’я з чотирма дітьми

Трагедія сталася вранці.

Не минуло й місяця, як у Нью-Йорку затримали підозрюваного в спробі підпалити собор Святого Патріка, як не менше шести осіб стали жертвами пожежі в квартирі на півночі міста.

Трагедія сталася вранці 8 травня на п’ятому поверсі семиповерхового будинку в районі Гарлем.

Прибулі на місце події рятувальники загасили вогонь, після чого виявили у квартирі тіла сім’ї з шести осіб – двох дорослих та чотирьох дітей (двох дівчаток і двох хлопчиків).

Попередньою версією пожежі вважається нещасний випадок, але останнє слово – за поліцією, якій належить провести розслідування обставин трагедії.