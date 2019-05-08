Коломойський намагається схилити Тимошенко до співпраці – політолог

Політолог Руслан Бортнік вважає, що бізнесмен Ігор Коломойський намагається схилити лідера «Батьківщини» Юлію Тимошенко до співпраці.

Коломойський хоче продемонструвати свою ефективність впливу не тільки на новообраного президента Володимира Зеленського, але і на інших політичних гравців, заявив політолог в коментарі для golos.ua.

«Коломойський заговорив про Тимошенко, оскільки, таким чином, намагається схилити її до співпраці… Нинішні заяви Коломойського – демонстрація того, що він впливає на Тимошенко і може бути потенційно корисний для Зеленського», – підкреслив Бортник.

За його словами, тільки після парламентських виборів стане зрозуміло, як сложаться відносини між Коломойським, Зеленським і Тимошенко. Він зазначив, що на даний момент між цими політиками буде нейтралітет.

«Надалі все залежить від результатів парламентських виборів, тобто будуть вони потрібні один одному, увійдуть в одну коаліцію, і будуть формуватися їх відносини. Вони можуть бути як партнерськими, так і конкурентними, і ворожими. Більше шансів, що їх відносини будуть партнерськими. Коломойський здатний вибудувати партнерські відносини між Тимошенко і Зеленським», – додав Бортник.