У Канаді в звичайній квартирі знайшли понад 300 кішок

У канадському Торонто чоловік тримав у себе в квартирі понад 300 кішок. Тварин виявили працівники соціальної служби, до якої звернулися сусіди.
Місцеві жителі кілька місяців потерпали від сильного запаху, однак вони не підозрювали, що котів у квартирі так багато. Більшість сусідів вважали, що власник тримає від 10 до 15 тварин.
Як зазначили ветеринари, тварини, незважаючи на складні умови, були здорові і не мали бліх. Кішок планують стягнути стерилізації та вакцинації, а потім передати новим власникам.
Експрес-інформація по країні
Канада – держава в Північній Америці.
Прапор
Герб
Столиця – Оттава
Найбільші міста: Торонто, Монреаль, Ванкувер, Калгарі, Оттава, Вінніпег
Форма правління – Конституційна монархія
Територія – 9 984 670 км2 (2-я в світі)
Населення – 34,77 млн чол. (38-я в світі)
Офіційні мови: англійська, французька
Релігія – християнство
ІЛР – 0,913 (9-я в світі)
ВВП – $1,785 трлн (11-я в світі)
Валюта – канадський долар
Межує з США
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», кішки і собаки в США їдять стільки м’яса, що це серйозно впливає на клімат Землі.
За матеріалами ctvnews.ca
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