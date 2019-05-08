У Канаді в звичайній квартирі знайшли понад 300 кішок

У канадському Торонто чоловік тримав у себе в квартирі понад 300 кішок. Тварин виявили працівники соціальної служби, до якої звернулися сусіди.

Місцеві жителі кілька місяців потерпали від сильного запаху, однак вони не підозрювали, що котів у квартирі так багато. Більшість сусідів вважали, що власник тримає від 10 до 15 тварин.

Як зазначили ветеринари, тварини, незважаючи на складні умови, були здорові і не мали бліх. Кішок планують стягнути стерилізації та вакцинації, а потім передати новим власникам.

Експрес-інформація по країні

Канада – держава в Північній Америці.

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Столиця – Оттава

Найбільші міста: Торонто, Монреаль, Ванкувер, Калгарі, Оттава, Вінніпег

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 9 984 670 км2 (2-я в світі)

Населення – 34,77 млн чол. (38-я в світі)

Офіційні мови: англійська, французька

Релігія – християнство

ІЛР – 0,913 (9-я в світі)

ВВП – $1,785 трлн (11-я в світі)

Валюта – канадський долар

Межує з США

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», кішки і собаки в США їдять стільки м’яса, що це серйозно впливає на клімат Землі.

За матеріалами ctvnews.ca

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