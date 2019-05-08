Лондон стане першим у світі містом-парком

У липні 2019 року столиця Великобританії буде проголошена першим у світі містом-Національним парком, повідомляється на сайті Міжнародного економічного форуму.

Незвичайну ідею 6 років тому запропонував колишній вчитель географії Деніел Дорівнює-Еллісон, і тепер вона є частиною екологічної програми мера Садка Хана. «Лондон – це не просто місто, це природне середовище, в якому живуть не лише майже дев’ять мільйонів людей, але й стільки ж дерев. Ми ділимо своє місто з 15 тисячами інших видів дикої природи», – говорить Дорівнює-Еллісон.

Одна з основних цілей кампанії полягає в тому, щоб до 2050 року озеленити більше половини загальної площі Лондона. Мова йде не тільки про парках і прибудинкових територіях, а також про дахах і стінах будинків. Сади на дахах допоможуть ефективно збирати дощову воду, яка зараз деколи затоплює вулиці, і регулювати температуру повітря.

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

Прапор



Герб



Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

Не рахуючи дахів, вже зараз 47% території Великого Лондона займають зелені насадження. Для порівняння, Парижі озеленений тільки на 10%, Нью-Йорк – на 27%.

Щоб скоротити викиди CO2, мерія Лондона в останні роки активно фінансує висадку «живих зелених стін» – рядів дерев поблизу жвавих доріг.

За даними Natural England, «зелені» інвестиції окупляться обов’язково : з кожним доларом, витраченим на висадку дерев, Великобританія заощадить 7 доларів у сфері охорони здоров’я. Зараз через забруднення повітря у Лондоні щороку помирають 9000 тисяч людей.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Індія і Китай – чемпіони з озеленення планети.

За матеріалами «Фокус»

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