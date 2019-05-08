Джерело: Список УДАРу на виборах до ВР може очолити Володимир Кличко

До парламентських виборів ще більше півроку, однак передвиборча кампанія вже набирає оберти. В політичних колах обговорюються можливі конфігурації складу майбутньої Верховної Ради. Також багато розмов йде про нові політичні фігури, які можуть з’явитися в різних партіях.

Джерела, на які посилається «Українська правда», повідомляють, що в українській політиці може з’явитися ще один відомий боксер, брат нинішнього мера Києва Віталія Кличка.

Колишній боксер Володимир Кличко може піти у політику, очоливши на парламентських виборах партію УДАР.

Про це “Українській правді” розповіли джерела в оточенні мера Києва, брата Володимира.

За словами співрозмовника, остаточних рішень поки що немає, а сам Володимир до кінця не вирішив, чи йому це потрібно. Але розмови про потенційну політичну кар’єру Кличка-молодшого активно ведуться в оточенні УДАРу та в “найвищих кабінетах країни”.

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“Володі треба закінчити ще багато справ і мова не лише про бізнес. Дуже багато чого залежить від того, чи вибори будуть дострокові чи строкові”, – пояснив співрозмовник.

За його словами, своє рішення Володимир Кличко озвучить у червні.

Нагадаємо, що у серпні 2017 року Володимир Кличко завершив свою спортивну кар’єру.

Джерело: УП