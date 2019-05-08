Как Коломойский Бигусу интервью давал

Игорь Коломойский дал интервью известному украинскому журналисту Денису Бигусу, который прославился своими коррупционными расследованиями в Укроборонпроме. Zrada.today, попыталась выделить главные заявления встречи и попыталась противопоставить им свои “весомые” аргументы.
Игорь Коломойский известен своими скандальными заявлениями и умением увиливать от острых тем во время разговора.
– Майдан – это плохо, потому что численность находящегося на территории Украины населения сократилось на 13 млн;
Снижения уровня жизни привело к массовой трудовой миграции. Оккупация ОРДЛО и полуострова Крыма также снизили количество населения Украины.
– Власть Януковича довела Украину “до ручки”;
Не только Янукович, но и украинские олигархи (в том числе и Игорь Коломойский) в попытке набить карманы, привели жителей Украины к бедности.
– В Украине идёт гражданская война (конфликт). Мы не воюем с Россией;
Россия в открытую ведёт информационную войну против Украины, спонсирует боевиков на Донбассе и отправляет туда свою технику и военнослужащих, официально не признавая своего участия в конфликте.
– Россия поддерживает одну часть населения Украины;
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Россия использует пророссийскую часть населения в своих личных геополитических целях, считая это своим национальным интересом.
– Отмена Харьковских договоренностей и вопрос языка спровоцировали эскалацию на Донбассе;
Агрессивная пропаганда, а также политика РФ по отношению к Украине привела к войне на Донбассе.
– По словам Коломойского, Портнов не помогает ему в вопросе ПриватБанка, хотя они часто встречаются;
С какой целью они тогда так часто встречаются?
– Мне не нужна помощь Зеленского – я самодостаточный человек;
Если ему не нужна помощь, зачем телеканал 1+1, так активно пиарил нового президента? И зачем Коломойский с Зеленским, так часто созваниваются?
– Считать, что олигархи должны «скинуться» для развития Украины – это утопия;
Это не утопия, а обязанность для тех, кто создал свою бизнес империю за счет Украины.
– Коломойский считает, что его обманули во время национализации ПриватБанка. Он требует вернуть ему 2 млрд дол.;
Коломойский лично обратился к Гройсману для проведения национализации ПриватБанка из-за его банкротства.
– Коломойский говорит, что помог Портнову и Олейнику стать депутатами;
И он говорит, что не использует своё политическое влияние?
– У каждого олигарха есть свой банк, где он хранит свои деньги;
Не хранит, а прячет.
– Аваков – лучше всех;
Потому что он просто друг Коломойского?
– Коломойский с Аваковым делали всё для того, чтобы Петр Порошенко проиграл выборы в президенты;
А говорил, что не использует политическое влияние.
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– История с «рюкзаками» сына Авакова – надуманная. Повышение спроса ведет к завышению цен;
Суд считает иначе. Он назначил главному “коллеге” сыну Авакова Владимиру Литвину (не путать с бывшим спикером) 2-летний испытательный срок. И постановил возместить 368 тысяч гривен за проведённые экспертизы. Сам Александр Аваков вышел “сухим из воды” только благодаря тому, что Литвин взял всю вину на себя.
– Коломойский предложил Зеленскому провести открытый праймериз для отбора народных депутатов;
Где гарантии, что Коломойский не проведёт своих людей и через праймериз? И как будет проходить праймериз?
– Новые лица в украинской политике – не совсем хорошо;
А что хорошего в старых, коррумпированных чиновниках, у которых давно налажены коррупционные схемы?
– Тимошенко просила у меня деньги на президентские выборы, но я не дал;
Даже если бы он и дал деньги Юлии Тимошенко – то б не признался в этом. Ибо суд Лондона отреагировал бы на такие действия очень жёстко по отношению к Коломойскому.
– Политика Порошенка – это дно;
Обьективно: политика Порошенко ничем не хуже чем у других президентов Украины.
– Главная проблема Украины – трудовая миграция;
Это правда. Плюс коррупция, плюс война, плюс отсутствие правосудия
– Я не делал Зеленского президентом, но я беру за это ответственность;
Зачем тогда берёт ответственность на себя? Это же алогично.
– Любое государство заканчивает своё существование тогда, когда правосудие теряет силу;
Украинские законы недостаточно конкретные. В целом, правосудие не должно работать на олигархов в убыток стране.
– В раздаче паспортов на территории ОРДЛО нет ничего особенного;
Есть, потому, что их начали раздавать только после официальной победы Зеленского. Почему Путин не делал этого раньше? Пытается усложнить ситуацию на Донбассе?
– Запад не будет помогать Украине;
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А Коломойский будет? В любом случае, у Украины с Западом отношения гораздо лучше и продуктивнее, чем с восточным соседом.
– Политика МВФ направлена на уничтожение Украины;
МВФ выдает кредиты и обеспечивает их возвращения назад в фонд. И МВФ не благотворительная организация, как и ПриватБанк.
– Я вернусь в Украину только после инаугурации Зеленского для того, чтобы не улучшать статистику Порошенко по возврату олигархов;
Коломойский вернется в Украину после инаугурации Зеленского, потому, что боится своего ареста при Порошенко.
– Я не считаю себя олигархом;
Коломойский олигарх со своих же слов: у него есть медиа ресурс, политическое влияние (хоть он его и отрицает) и очень много денег.
– Есть надежда, что Зеленский не будет вмешиваться в судебные разбирательства;
Надія Є.
– СБУ прослушивала Коломойского со времён Ющенка;
СБУ должно контролировать все ветви власти. Особенно, губернаторов-миллиардеров.
– Левочкин ответственный за публикацию телефонных разговоров Коломойского. У него есть компромат на каждого;
Возможно и на Зеленского тоже что-то найдётся?
– На Зеленского ни у кого нет компромата;
1+1, как в принципе вообще медиа, из кого угодно может сделать монстра. Да так, что и реальный компромат не нужен будет.
– Политика «Новых лиц» приведет к пластическим операциям старых политиков;
Это была хорошая шутка.
– Игорь Коломойский не обращался к высоким должностным лицам за помощью и не собирается;
Как тогда он объяснит свое назначение на пост Губернатора Днепропетровска личным указом Александра Турчинова?
– Коломойский не давал «взятки» Порошенку, но Порошенко этого хотел;
А Коломойский хочет компенсацию за ПриватБанк.
– Порошенко – классический олигарх;
Коломойский также классический олигарх.
– Травля Олега Ляшко (радикал обвинил Коломойского в мародерстве на Донбассе) – эмоциональный выпад;
Но всё же Коломойский признал, что воспользовался телеканалом 1+1 в личных целях для “демонизации” Ляшко.
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– Коломойский утверждает, что на 1+1 нет «Стоп листа»;
А Порошенко утверждает, что телеканал “Прямой” не его.
– Телеканал 1+1 не будет устраивать теплые ванны для Зеленского;
Конечно уже не будет. Ведь Зеленский стал президент. А президентов у нас все “любят”… В кавычках конечно.
– Коломойскому нужен медиаресурс для установления всеобщей справедливости;
У каждого своё понимание справедливости. У Коломойского так точно.
– У Коломойского с Ахметовым корректные отношения, которые не мешают им периодически ругаться;
Коломойский был бы не против сравниться или обойти Рината Ахметова в размере состояния и влиянии на власть.
– Порошенко лично отправил моряков в Керченский пролив;
Доказательств этому нет, хотя всё возможно.
– Коломойский регулярно ведёт телефонные разговоры с Владимиром Зеленским;
Нужно же как-то контролировать нового президента.
Стоит отметить, что во время интервью, Игорь Коломойский спокойно себя вёл и не грубил журналистам. Такое поведение довольно необычное для «Олигарха», который известен своим скандалом с журналистом «Радио свобода». Тогда, предприниматель обматерил журналиста.