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Как Коломойский Бигусу интервью давал

08.05.2019

Игорь Коломойский дал интервью известному украинскому журналисту Денису Бигусу, который прославился своими коррупционными расследованиями в Укроборонпроме. Zrada.today, попыталась выделить главные заявления встречи и попыталась противопоставить им свои “весомые” аргументы.

Игорь Коломойский известен своими скандальными заявлениями и умением увиливать от острых тем во время разговора.

        Майдан – это плохо, потому что численность находящегося на территории Украины  населения сократилось на 13 млн;

Снижения уровня жизни привело к массовой трудовой миграции. Оккупация ОРДЛО и полуострова Крыма также снизили количество населения Украины.

        Власть Януковича довела Украину “до ручки”;

Не только Янукович, но и украинские олигархи (в том числе и Игорь Коломойский) в попытке набить карманы, привели жителей Украины к бедности.

        В Украине идёт гражданская война (конфликт). Мы не воюем с Россией;

Россия в открытую ведёт информационную войну против Украины, спонсирует боевиков на Донбассе и отправляет туда свою технику и военнослужащих, официально не признавая своего участия в конфликте.

        Россия поддерживает одну часть населения Украины;

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Россия использует пророссийскую часть населения в своих личных геополитических целях, считая это своим национальным интересом.

        Отмена Харьковских договоренностей и вопрос языка спровоцировали эскалацию на Донбассе;

Агрессивная пропаганда, а также политика РФ по отношению к Украине привела к войне на Донбассе.

–         По словам Коломойского, Портнов не помогает ему в вопросе ПриватБанка, хотя они часто встречаются;

С какой целью они тогда так часто встречаются?

        Мне не нужна помощь Зеленского – я самодостаточный человек;

Если ему не нужна помощь, зачем телеканал 1+1, так активно пиарил нового президента? И зачем Коломойский с Зеленским, так часто созваниваются?

        Считать, что олигархи должны «скинуться» для развития Украины – это утопия;

Это не утопия, а обязанность для тех, кто создал свою бизнес империю за счет Украины.

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        Коломойский считает, что его обманули во время национализации ПриватБанка. Он требует вернуть ему 2 млрд дол.;

Коломойский лично обратился к Гройсману для проведения национализации ПриватБанка из-за его банкротства.

        Коломойский говорит, что помог Портнову и Олейнику стать депутатами;

И он говорит, что не использует своё политическое влияние?

        У каждого олигарха есть свой банк, где он хранит свои деньги;

Не хранит, а прячет.

        Аваков –  лучше всех;

Потому что он просто друг Коломойского?

        Коломойский с Аваковым делали всё для того, чтобы Петр Порошенко проиграл выборы в президенты;

А говорил, что не использует политическое влияние.

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        История с «рюкзаками» сына Авакова – надуманная. Повышение спроса ведет к завышению цен;

Суд считает иначе. Он назначил главному “коллеге” сыну Авакова Владимиру Литвину (не путать с бывшим спикером) 2-летний испытательный срок. И постановил возместить 368 тысяч гривен за проведённые экспертизы. Сам Александр Аваков вышел “сухим из воды” только благодаря тому, что Литвин взял всю вину на себя.

        Коломойский предложил Зеленскому провести открытый праймериз для отбора народных депутатов;

Где гарантии, что Коломойский не проведёт своих людей и через праймериз? И как будет проходить праймериз?

        Новые лица в украинской политике – не совсем хорошо;

А что хорошего в старых, коррумпированных чиновниках, у которых давно налажены коррупционные схемы?

        Тимошенко просила у меня деньги на президентские выборы, но я не дал;

Даже если бы он и дал деньги Юлии Тимошенко – то б не признался в этом. Ибо суд Лондона отреагировал бы на такие действия очень жёстко по отношению к Коломойскому.

        Политика Порошенка – это дно;

Обьективно: политика Порошенко ничем не хуже чем у других президентов Украины.

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        Главная проблема Украины – трудовая миграция;

Это правда. Плюс коррупция, плюс война, плюс отсутствие правосудия

        Я не делал Зеленского президентом, но я беру за это ответственность;

Зачем тогда берёт ответственность на себя? Это же алогично.

        Любое государство заканчивает своё существование тогда, когда правосудие теряет силу;

Украинские законы недостаточно конкретные. В целом, правосудие не должно работать на олигархов в убыток стране.

        В раздаче паспортов на территории ОРДЛО нет ничего особенного;

Есть, потому, что их начали раздавать только после официальной победы Зеленского. Почему Путин не делал этого раньше? Пытается усложнить ситуацию на Донбассе?

        Запад не будет помогать Украине;

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А Коломойский будет? В любом случае, у Украины с Западом отношения гораздо лучше и продуктивнее, чем с восточным соседом.

        Политика МВФ направлена на уничтожение Украины;

МВФ выдает кредиты и обеспечивает их возвращения назад в фонд. И МВФ не благотворительная организация, как и ПриватБанк.

        Я вернусь в Украину только после инаугурации Зеленского для того, чтобы не улучшать статистику Порошенко по возврату олигархов;

Коломойский вернется в Украину после инаугурации Зеленского, потому, что боится своего ареста при Порошенко.

        Я не считаю себя олигархом;

Коломойский олигарх со своих же слов: у него есть медиа ресурс, политическое влияние (хоть он его и отрицает) и очень много денег.

        Есть надежда, что Зеленский не будет вмешиваться в судебные разбирательства;

Надія Є.

        СБУ прослушивала Коломойского со времён Ющенка;

СБУ должно контролировать все ветви власти. Особенно, губернаторов-миллиардеров.

        Левочкин ответственный за публикацию телефонных разговоров Коломойского. У него есть компромат на каждого;

Возможно и на Зеленского тоже что-то найдётся?

        На Зеленского ни у кого нет компромата;

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1+1, как в принципе вообще медиа, из кого угодно может сделать монстра. Да так, что и реальный компромат не нужен будет.

        Политика «Новых лиц» приведет к пластическим операциям старых политиков;

Это была хорошая шутка.

        Игорь Коломойский не обращался к высоким должностным лицам за помощью и не собирается;

Как тогда он объяснит свое назначение на пост Губернатора Днепропетровска личным указом Александра Турчинова?

        Коломойский не давал «взятки» Порошенку, но Порошенко этого хотел;

А Коломойский хочет компенсацию за ПриватБанк.

        Порошенко – классический олигарх;

Коломойский также классический олигарх.

        Травля Олега Ляшко (радикал обвинил Коломойского в мародерстве на Донбассе) – эмоциональный выпад;

Но всё же Коломойский признал, что воспользовался телеканалом 1+1 в личных целях для “демонизации” Ляшко.

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–     Коломойский утверждает, что на 1+1 нет «Стоп листа»;

А Порошенко утверждает, что телеканал “Прямой” не его.

        Телеканал 1+1 не будет устраивать теплые ванны для Зеленского;

Конечно уже не будет. Ведь Зеленский стал президент. А президентов у нас все “любят”… В кавычках конечно.

        Коломойскому нужен медиаресурс для установления всеобщей справедливости;

У каждого своё понимание справедливости. У Коломойского так точно.

        У Коломойского с Ахметовым корректные отношения, которые не мешают им периодически ругаться;

Коломойский был бы не против сравниться или обойти Рината Ахметова в размере состояния и влиянии на власть.

        Порошенко лично отправил моряков в Керченский пролив;

Доказательств этому нет, хотя всё возможно.

        Коломойский регулярно ведёт телефонные разговоры с Владимиром Зеленским;

Нужно же как-то контролировать нового президента.

Стоит отметить, что во время интервью, Игорь Коломойский спокойно себя вёл и не грубил журналистам. Такое поведение довольно необычное для «Олигарха», который известен своим скандалом с журналистом «Радио свобода». Тогда, предприниматель обматерил журналиста.

 

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