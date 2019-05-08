Как Коломойский Бигусу интервью давал

Игорь Коломойский дал интервью известному украинскому журналисту Денису Бигусу, который прославился своими коррупционными расследованиями в Укроборонпроме. Zrada.today, попыталась выделить главные заявления встречи и попыталась противопоставить им свои “весомые” аргументы.

Игорь Коломойский известен своими скандальными заявлениями и умением увиливать от острых тем во время разговора.

– Майдан – это плохо, потому что численность находящегося на территории Украины населения сократилось на 13 млн;

Снижения уровня жизни привело к массовой трудовой миграции. Оккупация ОРДЛО и полуострова Крыма также снизили количество населения Украины.

– Власть Януковича довела Украину “до ручки”;

Не только Янукович, но и украинские олигархи (в том числе и Игорь Коломойский) в попытке набить карманы, привели жителей Украины к бедности.

– В Украине идёт гражданская война (конфликт). Мы не воюем с Россией;

Россия в открытую ведёт информационную войну против Украины, спонсирует боевиков на Донбассе и отправляет туда свою технику и военнослужащих, официально не признавая своего участия в конфликте.

– Россия поддерживает одну часть населения Украины;

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Россия использует пророссийскую часть населения в своих личных геополитических целях, считая это своим национальным интересом.

– Отмена Харьковских договоренностей и вопрос языка спровоцировали эскалацию на Донбассе;

Агрессивная пропаганда, а также политика РФ по отношению к Украине привела к войне на Донбассе.

– По словам Коломойского, Портнов не помогает ему в вопросе ПриватБанка, хотя они часто встречаются;

С какой целью они тогда так часто встречаются?

– Мне не нужна помощь Зеленского – я самодостаточный человек;

Если ему не нужна помощь, зачем телеканал 1+1, так активно пиарил нового президента? И зачем Коломойский с Зеленским, так часто созваниваются?

– Считать, что олигархи должны «скинуться» для развития Украины – это утопия;

Это не утопия, а обязанность для тех, кто создал свою бизнес империю за счет Украины.

– Коломойский считает, что его обманули во время национализации ПриватБанка. Он требует вернуть ему 2 млрд дол.;

Коломойский лично обратился к Гройсману для проведения национализации ПриватБанка из-за его банкротства.

– Коломойский говорит, что помог Портнову и Олейнику стать депутатами;

И он говорит, что не использует своё политическое влияние?

– У каждого олигарха есть свой банк, где он хранит свои деньги;

Не хранит, а прячет.

– Аваков – лучше всех;

Потому что он просто друг Коломойского?

– Коломойский с Аваковым делали всё для того, чтобы Петр Порошенко проиграл выборы в президенты;

А говорил, что не использует политическое влияние.

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– История с «рюкзаками» сына Авакова – надуманная. Повышение спроса ведет к завышению цен;

Суд считает иначе. Он назначил главному “коллеге” сыну Авакова Владимиру Литвину (не путать с бывшим спикером) 2-летний испытательный срок. И постановил возместить 368 тысяч гривен за проведённые экспертизы. Сам Александр Аваков вышел “сухим из воды” только благодаря тому, что Литвин взял всю вину на себя.

– Коломойский предложил Зеленскому провести открытый праймериз для отбора народных депутатов;

Где гарантии, что Коломойский не проведёт своих людей и через праймериз? И как будет проходить праймериз?

– Новые лица в украинской политике – не совсем хорошо;

А что хорошего в старых, коррумпированных чиновниках, у которых давно налажены коррупционные схемы?

– Тимошенко просила у меня деньги на президентские выборы, но я не дал;

Даже если бы он и дал деньги Юлии Тимошенко – то б не признался в этом. Ибо суд Лондона отреагировал бы на такие действия очень жёстко по отношению к Коломойскому.

– Политика Порошенка – это дно;

Обьективно: политика Порошенко ничем не хуже чем у других президентов Украины.

– Главная проблема Украины – трудовая миграция;

Это правда. Плюс коррупция, плюс война, плюс отсутствие правосудия

– Я не делал Зеленского президентом, но я беру за это ответственность;

Зачем тогда берёт ответственность на себя? Это же алогично.

– Любое государство заканчивает своё существование тогда, когда правосудие теряет силу;

Украинские законы недостаточно конкретные. В целом, правосудие не должно работать на олигархов в убыток стране.

– В раздаче паспортов на территории ОРДЛО нет ничего особенного;

Есть, потому, что их начали раздавать только после официальной победы Зеленского. Почему Путин не делал этого раньше? Пытается усложнить ситуацию на Донбассе?

– Запад не будет помогать Украине;

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А Коломойский будет? В любом случае, у Украины с Западом отношения гораздо лучше и продуктивнее, чем с восточным соседом.

– Политика МВФ направлена на уничтожение Украины;

МВФ выдает кредиты и обеспечивает их возвращения назад в фонд. И МВФ не благотворительная организация, как и ПриватБанк.

– Я вернусь в Украину только после инаугурации Зеленского для того, чтобы не улучшать статистику Порошенко по возврату олигархов;

Коломойский вернется в Украину после инаугурации Зеленского, потому, что боится своего ареста при Порошенко.

– Я не считаю себя олигархом;

Коломойский олигарх со своих же слов: у него есть медиа ресурс, политическое влияние (хоть он его и отрицает) и очень много денег.

– Есть надежда, что Зеленский не будет вмешиваться в судебные разбирательства;

Надія Є.

– СБУ прослушивала Коломойского со времён Ющенка;

СБУ должно контролировать все ветви власти. Особенно, губернаторов-миллиардеров.

– Левочкин ответственный за публикацию телефонных разговоров Коломойского. У него есть компромат на каждого;

Возможно и на Зеленского тоже что-то найдётся?

– На Зеленского ни у кого нет компромата;

1+1, как в принципе вообще медиа, из кого угодно может сделать монстра. Да так, что и реальный компромат не нужен будет.

– Политика «Новых лиц» приведет к пластическим операциям старых политиков;

Это была хорошая шутка.

– Игорь Коломойский не обращался к высоким должностным лицам за помощью и не собирается;

Как тогда он объяснит свое назначение на пост Губернатора Днепропетровска личным указом Александра Турчинова?

– Коломойский не давал «взятки» Порошенку, но Порошенко этого хотел;

А Коломойский хочет компенсацию за ПриватБанк.

– Порошенко – классический олигарх;

Коломойский также классический олигарх.

– Травля Олега Ляшко (радикал обвинил Коломойского в мародерстве на Донбассе) – эмоциональный выпад;

Но всё же Коломойский признал, что воспользовался телеканалом 1+1 в личных целях для “демонизации” Ляшко.

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– Коломойский утверждает, что на 1+1 нет «Стоп листа»;

А Порошенко утверждает, что телеканал “Прямой” не его.

– Телеканал 1+1 не будет устраивать теплые ванны для Зеленского;

Конечно уже не будет. Ведь Зеленский стал президент. А президентов у нас все “любят”… В кавычках конечно.

– Коломойскому нужен медиаресурс для установления всеобщей справедливости;

У каждого своё понимание справедливости. У Коломойского так точно.

– У Коломойского с Ахметовым корректные отношения, которые не мешают им периодически ругаться;

Коломойский был бы не против сравниться или обойти Рината Ахметова в размере состояния и влиянии на власть.

– Порошенко лично отправил моряков в Керченский пролив;

Доказательств этому нет, хотя всё возможно.

– Коломойский регулярно ведёт телефонные разговоры с Владимиром Зеленским;

Нужно же как-то контролировать нового президента.

Стоит отметить, что во время интервью, Игорь Коломойский спокойно себя вёл и не грубил журналистам. Такое поведение довольно необычное для «Олигарха», который известен своим скандалом с журналистом «Радио свобода». Тогда, предприниматель обматерил журналиста.