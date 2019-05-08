Травневий сюрприз: у Туреччині випав сніг

На північному заході Туреччини випав сніг, рівень покриву досяг 6 см.

Про це повідомляє CNN Turk.

«Сніговий сюрприз у травні на горі Улудаг. Товщина снігу досягала місцями 6 сантиметрів», – повідомили метеорологи.

Туристичні об’єкти на горі Улудаг, яка взимку є відомим лижним курортом, вже закриті, катання припинене у зв’язку із завершенням сезону. Але сніг, який випав, знову привабив туристів. Люди їдуть на гору, аби насолодитися гарними зимовими пейзажами.

Метеорологи прогнозують зниження температури повітря до -10 градусів Цельсія.

Джерело – ukrinform