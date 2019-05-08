Меган Маркл і принца Гаррі вирішили, як назвуть ново родженого сина

Як відомо, 6 травня у герцога і герцогині Сассекских народився син.

Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл назвуть новонародженого сина Арчі. Про це герцог і герцогиня Сассекські оголосили у своєму офіційному акаунті в Instagram.

“Герцог і герцогиня Сассекські раді повідомити, що назвали свого первістка: Арчі Харрісон Маунтбеттен-Віндзор”, — йдеться в повідомленні.

Королева Єлизавета II сьогодні побачила свого восьмого правнука. Герцог Единбурзький і мати герцогині також були присутні на цій особливій події.

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Нагадаємо, що 6 травня у британського принца Гаррі та його дружини Меган Маркл народилася перша дитина, син.

Весілля принца Гаррі і Меган Маркл відбулося 19 травня минулого рокуу Віндзорському замку. На церемонію прибули приблизно 2,6 тисячі гостей, серед яких співак Елтон Джон, американська телеведуча Опра Вінфрі, тенісистка Серена Вільямс, актор Джоржа Клуні, Вікторія і Девід Бекхеми, а також члени королівської сім’ї. Безпосередньо в каплиці були присутні 600 осіб.

Джерело: ZN.UA