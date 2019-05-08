Влади Ташкента заборонили хода “Безсмертного полку”

Влади Ташкента заборонили організаторам акції «Безсмертний полк» провести ходу в місті. Про це повідомляє Фергана, посилаючись на прес-службу хокимията узбецької столиці.

«В інтернеті опублікована недостовірна інформація про те, що 9 травня у нашому місті відбудеться хода «Безсмертний полк», який пройде від комплексу «Братські могили» до Вічного вогню на площі Мустакіллік. Дана інформація не відповідає дійсності, так як дозволу на проведення масового заходу організатори не отримували, маршрут не був погоджений з відповідними відомствами», — йдеться в повідомленні.

Відмова у погодженні ходи влади пояснили тим, що «ходіння великої кількості людей по тротуарах буде створювати незручності для інших городян і гостей міста».

Хокимият запропонував всім бажаючим взяти участь у заході, організованому владою, яке відбудеться в комплексі «Братські могили».

Акція «Безсмертний полк», коли люди з фотографіями родичів, які брали участь у Великій Вітчизняній війні або працювали для фронту, йдуть 9 травня колонами по вулицях і площах своїх міст, проходить в Росії і ряді інших країн. У попередні роки влада Ташкента забороняли проведення акції, однак її все одно проводили, про затримання учасників не повідомлялося.

У Душанбе “Безсмертний полк” пройде

Мерія Душанбе дала дозвіл на проведення акції «Безсмертний полк»: хода розпочнеться вранці 9 травня о 10:00 годині біля Лялькового театру, а завершиться в Парку Перемоги.

“Головний сенс «Безсмертного полку» — збереження в кожній родині пам’яті про покоління, що пройшов через війну. Запрошуємо прийняти участь всіх бажаючих”, – відзначили в Російському центрі нацки і культури в Душанбе.

В ході акції бажаючі проходять по вулиці святковою ходою, тримаючи в руках фотографії своїх родичів, друзів, однополчан, які воювали в роки Великої Вітчизняної війни працювали в тилу, боролися за життя у концтаборах.

У минулому році в Таджикистані, незважаючи на те, що офіційного дозволу на проведення маршу не було, він все ж відбувся, а столичні власті не перешкоджали цьому.