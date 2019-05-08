У РФ звинуватили Голландію у приховуванні даних по MH17

Влада Нідерландів нібито відмовляються оприлюднити документи і службові переговори по авіакатастрофі над Донбасом.

Влада Нідерландів прагнуть приховати інформацію і вивести “з-під удару” Київ, бажаючи оприлюднити службову переписку краху малайзійського Boeing на Донбасі. Про це в середу, 8 травня, заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє .

“Днями міністерство закордонних справ Нідерландів знову підтвердило позицію свого уряду в записці на адресу голландських депутатів з поясненням причин неможливості оприлюднити документи і службові переговори, в ході яких обговорювалися обставини аварії малайзійського боїнга в небі над Україні, зокрема, як передбачається, питання про незакрытии Україною свого повітряного простору”, – заявила вона.

За словами дипломата, голландські депутати вважають, що в документах може міститися інформація “про істинні причини відмови України закрити небо над зоною бойових дій”.

“Стійке небажання голландців оприлюднити службове листування наводить на думку про прагнення королівства приховати найважливіші відомості, які можуть пролити зовсім інший світло на цю авіакатастрофу, а також намір у що б то не стало вивести з-під удару українська влада і знову покласти всю провину на Росію, але навіть у голландських депутатів виникають резонні сумніви в тому, що Київ не міг не знати, що незакриття повітряного простору над зоною бойових дії несе загрозу для безпеки цивільної авіації”, – заявила вона.

Як повідомлялося, в березні Нідерланди, Австралія і Росія провели першу зустріч щодо відповідальності за збитий над Донбасом Боїнг рейсу MH17. Подробиці зустрічі не повідомлялися.

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Нагадаємо, 17 липня 2014 року літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, розбився в Донецькій області. Всі 298 чоловік, що знаходилися на борту, загинули.

У травні 2018 року об’єднана слідча група підвела перші підсумки розслідування інциденту. Згідно з висновками слідчих, Boeing був збитий з російського зенітного комплексу Бук, який доставили на південний схід України з 53-ї зенітної ракетної бригади під Курськом. Міноборони РФ ці дані заперечує.