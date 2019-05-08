«Візьму за горло і не відпущу»: Ківа в прямому ефірі налетів на Барну

Голова Соціалістичної партії Ілля Ківа і народний депутат Олег Барна влаштували перепалку в прямому ефірі.

Суперечка відбувся у студії телеканалу «112 Україна».

Спочатку політики звинуватили один одного в крадіжці.

«А чому тобі Бог розуму не дав? Навіщо ти брешеш?» — сказав Барна.

Перебиваючи його, Ківа пригрозив «взяти за горло».

«Ви — злочинці, аморальні люди. Ми там помирали, а ви грабували. А як результат — це злиденна країна, яку ми отримали. Ви — негідники, злочинці, мародери. І ваше місце не в телестудіях, а в суді. Я вас знайду. У мене руки сильніше, і за горло можу взяти… Візьму за горло і не відпущу», — сказав Ківа.

— Наш Харків🇺🇦 (@MaidanKharkiv) 7 травня 2019 р.

Минулого місяця народний депутат від «Блоку Петра Порошенко» Олег Барна накинувся на прихильника кандидата в президенти Володимира Зеленського Святослава Юраша в коридорах телеканалу Zik. Нардеп не був запрошений на ефір. Він приїхав на телеканал після того, як почув по телевізору заяви представника «Зе! Команди».