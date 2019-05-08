Повінь – зміна системи

Menu
Close

Луценко назвав безпідставними звинувачення Ложкіну, Гонтарєвої та іншим

08.05.2019

В інтерв’ю журналістам «Інтерфакс-Україна» глава Генпрокуратури Юрій Луценко назвав частиною передвиборної кампанії спробу вручення підозри колишньому главі президентської адміністрації Борису Ложкіну, екс-главі НБУ Валерії Гонтарєвої і заступник глави АП Олексію Філатову.

«Якщо ви хочете отримати мою оцінку подій, які генерував прокурор заступник голови департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Костянтин Кулик, то я оцінюю це тільки як політичні передвиборні заяви, нічого спільного не мають з юридичною діяльністю», — сказав Юрій Луценко. Також він пообіцяв робити все, щоб не допустити політичних переслідувань.

Читайте також:   Чисельність населення Землі до 2050 року: прогноз ООН
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *