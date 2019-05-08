Луценко назвав безпідставними звинувачення Ложкіну, Гонтарєвої та іншим

В інтерв’ю журналістам «Інтерфакс-Україна» глава Генпрокуратури Юрій Луценко назвав частиною передвиборної кампанії спробу вручення підозри колишньому главі президентської адміністрації Борису Ложкіну, екс-главі НБУ Валерії Гонтарєвої і заступник глави АП Олексію Філатову.

«Якщо ви хочете отримати мою оцінку подій, які генерував прокурор заступник голови департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Костянтин Кулик, то я оцінюю це тільки як політичні передвиборні заяви, нічого спільного не мають з юридичною діяльністю», — сказав Юрій Луценко. Також він пообіцяв робити все, щоб не допустити політичних переслідувань.