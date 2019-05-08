Володимир Кличко може очолити список “Удару” на виборах в Раду – джерела

Колишній боксер Володимир Кличко може піти в політику, очоливши на парламентських виборах партію УДАР.

Про це розповіли джерела в оточенні мера Києва, брата Володимира.

За словами співрозмовника, остаточних рішень поки немає, а сам Володимир до кінця не вирішив, чи потрібно йому це. Але розмови про потенційну політичній кар’єрі Кличка-молодшого активно ведуться в оточенні Удару і у «високих кабінетах країни».

«Володі треба закінчити ще багато справ і мова не тільки про бізнес. Дуже багато залежить від того, чи будуть дострокові вибори або термінові», — пояснив співрозмовник.

За його словами, своє рішення Володимир Кличко озвучить в червні.