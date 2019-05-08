Ломаченко і Кемпбелл можуть провести бій у Великій Британії

Команда українського чемпіона зацікавлена у тому, щоб поєдинок відбувся у Великій Британії.

Боб Арум, промоутер Василя Ломаченка (13-1, 10 КО), повідомив про те, що бій за вакантний титул чемпіона світу за версією WBC в легкій вазі між українцем і Люком Кемпбеллом (20-2, 16 KO), швидше за все, відбудеться у Великій Британії.

“Ломаченко та Егіс Клімас завжди хотіли битися у Великобританії. У минулому році добрий друг Ломи Олександр Усик бився з Тоні Беллью в Манчестері. Звичайно, саме в Лондоні Василь виграв другу золоту медаль на Олімпійських іграх. Це план, який ми маємо для організації поєдинку. Едді Хірн шукає арену, а ми будемо шукати транслятора чемпіонського бою.

Головне, що необхідно зробити, це щоб бій в США був показаний на ESPN або ESPN+. Ми готові битися у Великобританії, можливо, навіть в рідному місті Кемпбелла. Але поєдинок буде транслюватися на нашій платформі вдень, щоб компенсувати різницю в часі”, — сказав Арум в інтерв’ю Boxingscene.com.

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Нагадаємо, вчора, 8 травня, Всесвітня боксерська рада (WBC) офіційно призначилп переговори про поєдинок між Василем Ломаченком та британцем Люком Кемпбеллом.

13 квітня в Лос-Анджелесі Ломаченко впевнено захистив свої пояси WBA і WBO в бою Ентоні Кроллою, нокаутувавши суперника в четвертому раунді.

Раніше повідомлялося про те, що провести поєдинок з Ломаченком хоче українець Денис Берінчик.

Джерело: ZN.UA