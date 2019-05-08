“Заметает следы”. Зачем Порошенко перед уходом расставляет новых силовиков и судей

Петр Порошенко после своего поражения на выборах начал активно увольнять и переназначать чиновников. Хотя выглядит это и странно – человек, которому осталось руководить страной меньше месяца, начал настоящую кадровую революцию.

Своих постов первыми лишились главный охранник Порошенко Юрий Федоров и глава Нацсовета по телерадиовещанию Юрий Артеменко. Последнему, кстати, уже дали новую должность.

Но особенно обращают на себя внимание рокировки в силовом и судебном блоках. Буквально на днях президент сменил командующих войсками на Донбассе и Нацгвардией. А также провел десятки назначений в ключевые суды Украины.

Обращают на себя крайне невнятные причины этих увольнений, которые объединяет лишь одно – скорая отставка Порошенко. Который почему-то желает, чтобы указанные люди были подальше от новой власти и, возможно, следствия.

“Страна” вспоминает, кого и за что уже успел уволить президент, какая подоплека у этих решений, а также, что говорят украинцы в соцсетях.

Новый глава ООС

6 мая Петр Порошенко произвел кадровую рокировку в командовании Операции Объединенных Сил. Он уволил главного по военной операции на Донбассе – генерала Сергея Наева.

Несмотря на то, что назначение нового командующего ООС официально было названо “ротационным”, за этой рокировкой стоят другие причины.

Фото: Сергей Наев

Сослуживцы генерал-лейтенанта Александра Сырского, который заменил Сергея Наева на должности главы Операции Объединенных сил, отзываются о нем как о “человеке Муженко”.

Фото: Александр Сырский

“Назначив Сырского, Порошенко по сути отдал ООС в руки “старой” генеральской команды, в пику “новым командирам” из поколения молодых комбригов, которые сделали карьеру в АТО. И таким образом, обеспечил себе поддержку в Минобороны и Генштабе”, – рассказал собеседник “Страны”.

Также он отметил, что в увольнении Наева сырал роль провал избирательной компании в войсках. “Многие молодые комбриги негативно относятся к Порошенко, помня то, как войска кинули под раздачу в 2014 году. Наев последние месяцы ощутимо дрейфовал в своих действиях от Муженко и его команды в сторону молодых комбригов. При Наеве мнение “молодых комбригов” весило при обсуждении операций ООС во много раз больше, чем “великие” стратегические планы генералов из Генштаба и Минобороны. А последней каплей недоверия пока еще действующего президента стал провал избирательной компании в войсках”, – рассказал источник “Страны” в штабе ООС.

Глава Нацгвардии

7 мая Петр Порошенко уволил командующего Национальной Гвардии Юрия Аллерова. В комментарии журналистам Аллеров сообщил, что решение об увольнении было его инициативой – накануне он написал заявление об отставке “по семейным обстоятельствам”.

При этом Аллеров также заявил, что готов рассмотреть вопрос возвращения на должность, если такое решение примет Владимир Зеленский. “Если новый президент примет такое решение, я буду рассматривать это предложение. А сейчас буду уволен по закону”, – сказал Аллеров.

Фото: Юрий Аллеров

Вместо него исполняющим обязанности командующего Нацгвардией был назначен Николай Балан. С 2010 по 2014 годы он был начальником управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины. 18 апреля 2014 года указом президента Украины был назначен заместителем командующего Нацгвардии.

Фото: Николай Балан

По версии источника “Страны” в армейских кругах, отставка Наева, также как и последовавшая буквально следом за ней отставка главы Нацгвардии Аллерова, может быть связана не с выборами, а с попытками скрыть коррупцию.

“И Аллеров и Наев много знают о коррупционных схемах президента на войне и даже, отчасти, были также “в теме”. Поэтому обоих президент увольняет, чтоб они успели исчезнуть из поля зрения правоохранителей”, – считает источник.

Отметим, что с похожими намерениями – спрятаться на время перехода власти, а может и дольше – был уволен главный охранник президента Юрий Федоров, который по долгу службы очень много знает о жизни и работе президента.

Зачем снимают топ-силовиков

Снятие Наева и Аллерова укладывается в ту же логику. Армия и Нацгвардия – две главные силы на Донбассе, который уже пять лет является “серой зоной” с миллиардными потоками контрабанды. К войне на Донбассе масса и других вопросов – и в основном все они ведут к Петру Порошенко, как главнокомандующему.

Поэтому, возможно, Наева и Аллерова тоже решили на время спрятать от внимания общественности (тем более, что у Зеленского уже анонсировали громкие расследования по армии).

А Сергей Наев наверняка много знает. И по финансовой части – как на самом деле тратились деньги на войну. И по теневой стороне ведения боевых действий – кто на самом деле давал приказы о нарушении перемирия, кто первый стрелял и почему.

Что касается Аллерова, то тут ситуация сложнее. Он никогда не был для Порошенко полностью в доску своим человеком, так как на него большое влияние всегда имел Арсен Аваков. Известен случай, как во время парада на день независимости в 2017 году Порошенко демонстративно не подал руки Аллерову.

Однако командующий Нацгвардии, также как и Наев, много всего знает о реальной картине войны на Донбассе. И о деньгах, и о добробатах, большая часть которых влилось в Нацгвардию. И для Порошенко также, вероятно, не очень хотелось бы, чтоб эта информация где-то всплыла.

Наконец, есть еще версия, что Порошенко просто занимается этаким вредительством – специально создает неразбериху в управлении войсками, чтоб потом было больше проблем у Зеленского.

Ее также не нужно сбрасывать со счетов, наверное. Но вряд ли она является основной.

Ну, а главный вопрос все таки в другом – куда денутся два других ключевых человека в армии – глава Генштаба Муженко и министр обороны Полторак. Вот они как раз и являются главным кладезем информации. И по освоению оборонного бюджета, и по Иловайску, и по Дебальцево, и по многим другим тайнам войны.

А потому следует пристально следить за их передвижениями.

Назначение судей Верховного суда

Также до своего ухода, 7 мая, Петр Порошенко назначил 75 судей в Верховный суд. И выразил надежду, что его преемник Владимир Зеленский не будет вмешиваться в работу судебных инстанций.

То есть президент, потерявший кредит доверия в стране, назначает ключевых судей Украины, которые в теории позволят Порошенко еще какое-то время контролировать судебную систему – даже после своей отставки.

Всего было назначено 25 судей в Кассационный административный суд, 15 судей – в Кассационный хозяйственный суд, 13 судей – в Кассационный уголовный суд и 22 судьи – в Кассационный гражданский суд.

7 мая состоялась церемония принесения присяги судьями. “Я надеюсь, что следующий президент и его команда будут уважать решение относительно независимого и справедливого суда, закрепленное в Конституции Украины”, – сказал Порошенко во время церемонии.

Фото: Пресс-служба президента

Также он посетовал, что каденции президента не хватило, чтобы полностью завершить судебную реформу, начатую 4 года назад.

В соцсетях отметили, что одним из судей стала юрист компании “Рошен” Татьяна Малашенкова. Еще одна креатура президента – Игорь Бенидисюк.

Второй конкурс в Верховный Суд был объявлен 2 августа 2018 года был объявлен. Комиссия получила 659 заявлений об участии в конкурсе, а допущено было 566 кандидатов. В итоге после анонимного тестирования и собеседования осталось 78 кандидатов. Высший совет правосудия постановил внести президенту представление о назначении 75 кандидатов на должности судей Верховного суда.

Реакция соцсетей

Журналистка Татьяна Высоцкая предположила, что Порошенко новыми назначениями “заметает следы”.

“Порошенко нагло держится за власть, и кажется вообще не собирается ее отдавать. Вместо того, чтобы, как водится в демократических государствах, во время переходного периода постепенно вводить в курс дел представителей нового президента, и паковать вещи, он продолжает летать по стране с пиар-поездками, а также делает важные кадровые назначения, на которые уже по сути не имеет мандата от народа Украины, который указал ему на дверь. …

Что вообще происходит? Заметает следы? Планирует усложнить работу нового верховного главнокомандующего тем, что руководящий состав войска только начинает принимать дела уволенных руководителей и не сможет оперативно отвечать на вопросы и реагировать на вызовы?

Где такое видано, чтобы президент, проигравший выборы, за несколько дней до выхода из должности осуществлял такие серьезные кадровые изменения в армии, да еще и во время войны? Это очень тревожит”.

“Внезапно. Порошенко уволил командующего Нацгвардией Аллерова “по состоянию здоровья”. Лечиться он, как и уволенный три дня назад начальник личной охраны президента Юрий Фёдоров, будет, очевидно, в стране, с которой у Украины нет договора об экстрадиции.

Странно, что у Муженко и Грицака ничего не болит. Такие здоровые люди, и до сих пор на свободе…”, – пишет волонтер Юрий Касьянов.

“Порошенко обеспечивает себе безоблачное будущее. И каждый день ограничивает в маневрах Президента Зеленского.

Вчера он назначил юриста Roshen Малашенкову головой Верховного суда. Всего назначил 75 судей вместе с родственниками Кивалова и призвал Зеленского “не вмешиваться в независимый суд”.

Вчера же уволил Аллерова с поста головы Нац. Гвардии. Насколько знаю, еще никого не назначил. Здорово будет, если им окажется Гелетей. И тоже Зеленскому ни в коем случае нельзя будем вмешиваться в “независимость Нац Гвардии”.

А так же, ему очень хочется, чтобы Луценко остался Генпрокурором и вмешиваться в “независимую” прокуратуру ни в коем случае нельзя. А так же в дела “независимого” Грицакского СБУ, “независимую” Верховную Раду и “независимого” Муженко и Полторака.

…

ПОВТОРЮСЬ: каждый день пребывания на посту президента этой сволочи- убийствинен для Украины”, – пишет активистка Лиза Богуцкая.

Экс-руководитель подразделения информационных операций Объединенного оперативного штаба ВСУ Анатолий Кравчук так прокомментировал отставку главы Нацгвардии:

“Кто-то, может, и поверит в отставку по семейным обстоятельства, но на самом деле, здесь совсем другая причина”.

“Судя по всему, подкравшаяся неожиданно белая горячка, взяла верх над Петром Алексеевичем.

Продолжает поток каких то нелепых назначений, увольнений и перемещений руководителей тех или иных ведомств.

Ничем другим, кроме как желанием усложнить работу следующему Президенту, которому нужно будет либо принять факт назначения этих людей, либо ломать голову над формулировкой для их увольнения, объяснить это я не могу.

Этот долбаный диверсант, мелочный в своем желании нагадить везде, где можно, полностью перечеркнул себе же рисуемый образ радетеля о благе государства.

Нужно срочно провести инаугурацию нового Президента, а у этого персонажа отобрать печать, ключи от кабинетов, сейфов, шкафов и пароль от вайфая.

Иначе он еще по ночам являться начнет и красть рыб из аквариумов”, – пишет блогер Макс Бужанский.

Другие кадровые перемены

Как уже упоминалось выше, 3 мая Порошенко отправил в отставку начальника Службы безопасности президента Украины.

Юрию Федорову 44 года, он служил в Управлении государственной охраны Украины с 1995 года. На должность главы Службы безопасности президента был назначен в 2014 году, заменив уволенного и. о. президента Александром Турчиновым Константина Кобзаря.

Юрий Федоров. Фото: Управление государственной охраны

По логике Федоров должен был охранять шефа до конца каденции. И такое скоропалительное решение, президент принял неспроста.

“Порошенко решил его уволить заранее, чтоб у того была возможность покинуть Украину и исчезнуть из поля зрения украинских правоохранителей. Федоров слишком много знает, а потому для Петра Алексеевича будет правильно спрятать его от греха подальше”, – рассказал источник.

Кроме того, еще одним мотивом может быть то, что Федорову полагаются крупные компенсационные выплаты, которые новое руководство УГО может отказаться выплачивать (либо оспорит их в суде). Поэтому пока нынешний начальник УГО Валерий Гелетей при должности, Федорову и будут выплачены все средства в полном объеме.

4 мая Петр Порошенко уволил главу Нацсовета по телерадиовещанию Юрия Артеменко – после того как тот сам подал заявление на увольнение за два месяца до окончания своей каденции.

Артеменко назвал две причины такого решения – усталость и предложение другой работы.

“Во-первых, простая человеческая усталость – в течение 5 лет в постоянном стрессе работать ежедневно, по 10-12 часов, иногда даже без выходных. Во-вторых, предложение, поступившее именно в это время, перейти на другую работу”, – пояснил тогда еще действующий глава Нацсовета.

Фото: Юрий Артеменко

За годы президентства Порошенко Нацсовет приобрел скандальную славу из-за репрессивной политики против телеканалов и радиостанций, которые критиковали власть и президента и из-за языковой зачистки эфира. Всем этим руководил Артеменко.

“Страна” собрала главные скандалы с участием Нацсовета в период работы Юрия Артеменко. Также мы выяснили, что его уход может быть связан с усилением в работе регулятора “группы Ахметова”.

На его место ПАП назначил своего пиарщика Владимира Горковенко. Ранее Горковенко занимал должность заведующего отделом Главного департамента информационной политики администрации президента Украины, отвечая за работу со средствами массовой информации и за пиар.

Фото: Владимир Горковенко

“Человека, который выслуживался в АП, проводил откровенно сомнительную информполитику одним из прощальных Указов президента назначают в Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания. Без дискуссий и общественных обсуждений. Позор”, – так отреагировал на новое назначение глава НСЖУ Сергей Томиленко.

А бывшего “инквизитора СМИ” Артеменко тем временем поставили на новую должность – члена Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

Источник – strana.ua