Я був на передовій і знаю як летить «Град». Можу оформити УБС, але мені совість не дозволяє, це підло, — радник Зеленського

Юрист олігарха Ігоря Коломойського і радник новообраного президента Володимира Зеленського Андрій Богдан не збирається обходити схематозами закон про люстрацію», щоб отримати можливість зайняти високу посаду при президенті Володимирі Зеленском.

«Так, я внесено в закон про люстрацію… Там дуже брудна історія, коли я захищав інтереси держави (Богдан був урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики. — Ред.), не дав виводити за кордон дуже великі суми, близько 2 мільярдів (Справа «Информюста» — за інформацією нардепа Олександра Дроздика фірми народного депутата Юрія Дерев’янка, були причетні до незаконного збагачення і контролю державних реєстрів Міністерства юстиції протягом 2006-2013 років. — Ред.). Ми захистили інтереси держави. Власник цієї схеми, народний депутат (Юрій Дерев’янко. — Ред.), є автором цього закону (про люстрацію. — Ред.) і у нього була єдина принципова позиція внести мене в цей закон», — заявив Богдан.

«Я не маю права займати посади, які відносяться до державної служби. Інші пости я маю право займати. У 2014, 2015, 2016 році, я, будучи радником губернатора Дніпропетровської області Коломойського, багато їздив на фронт. Це були офіційні на які оформлялося багато документів. Я тоді перебував там не на третій лінії, ні на четвертій, бував саме в тих точках, де лягали «Гради» (самохідна реактивна система залпового вогню БМ-21. — Ред.). Я знаю як летить «ГРАД» і багато людей мене там бачили. Це не десять чоловік. І згідно закону я можу собі оформити УБС (учасник бойових дій. — Ред.), яка мене рятує від закону про люстрацію. Але мені совість не дозволяє цього робити. Я туди їздив волонтером, я туди їздив якимось чиновником, я не був бійцем, я не воював. Це підло, скористатися цим правом, щоб обійти якось закон про люстрацію. Я чистий перед суспільством, мені нема чого приховувати, мені нема за що червоніти. Тому я не хочу обійти якимись схематозами закон про люстрацію», — запевняє Богдан.

Нагадаємо, Андрій Богдан потрапляє під обмеження люстрационного закону і не може працювати на державній службі. При цьому 13 березня він відвідував Конституційний суд, де мав зустріч з головою суду Станіславом Шевчуком. Саме цей суд зараз вирішує долю закону «Про очищення влади» і може визнати люстрацію неконституційною.

Згідно із законом України «Про очищення влади», Андрій Богдан не може протягом 10 років працювати на держслужбі з моменту набрання законом чинності (тобто до жовтня 2024 року). Він потрапляє під обмеження, тому що двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича.

Вперше його призначив на цю посаду Микола Азаров 17 березня 2010 року, звільнив 14 лютого 2011 року своїм указом президент Віктор Янукович. Другий раз Азаров призначив Андрія Богдана урядовим уповноваженим 11 липня 2013 року, а вже звільнив Арсеній Яценюк після Революції Гідності 5 березня 2014 року за власним бажанням.

Згідно ЗУ «Про очищення влади» посада Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики входить в перелік посад, щодо яких здійснюються заходи щодо очищення влади.

Крім цього, Богдан фігурує у звіті Департаменту з питань люстрації про результати збору та узагальнення інформації щодо реалізації Закону України «Про очищення влади» як особа, у якого виявлено критерії люстрації».