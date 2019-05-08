Зеленському потрібно терміново шукати стратегічних союзників, щоб не допустити реванш

Думка про реванш буде домінантою дій Порошенка і його команди «24»… Мова йде про патологічну жадобу влади і про величезні гроші на кону.

Я вам одну розумну річ скажу, тільки ви не ображайтеся!

Так почав близько години тому своє повідомлення у Фейсбуці відомий опозиційний політик Олексій Кучеренко.

Я уважно спостерігаю, як Пе продумано розставляє людей, розкидає «міни-пастки», намагається зцементуватися на «заздалегідь підготовлених позиціях» і розумію дуже добре, що його фраза «через рік — так через рік» це крик душі!

Думка про реванш буде домінантою дій Порошенка і його команди «24».

І боротьба буде вестися на всіх «фронтах» — Українською, Львівському, Донецько-Луганському, Російському, Європейському, Американському та ін.

Боротьба руйнівна і уничтожительная — мова йде про патологічну жадобу влади і про величезні гроші на кону.

Настійно рекомендую новій команді терміново шукати стратегічних (!) союзників у цій боротьбі.

Не продажних політиків-одноденок» і корисливих олігархів, а саме стратегічних політичних союзників.

І навіть знаю ім’я одного такого головного союзника.