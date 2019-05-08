Інавгурацію Зеленського відвідає делегація США високого рівня

На інавгурацію новообраного президента України Володимира Зеленського з США прибуде делегація високого рівня, її склад буде визначений після того, як стане відома точна дата події.

Про це в інтерв’ю службі ВВС, опублікованому 8 травня, сказав спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, пише видання «Бізнес Медіа».



Волкер підкреслив, що це буде найвищий рівень представництва, який буде відповідати статусу інавгурації глави держави, що входить в число наших друзів.

За словами спецпредставника, він планує незабаром зустрітися з Зеленським, щоб обговорити конфлікт на Донбасі і кроки, які можна було б зробити, щоб повернути спокій і мир на цю землю.

«Я зустрічався з Володимиром Зеленським у лютому ще під час виборчої кампанії. На інавгурацію президента України до Києва із США прибуде делегація високого рівня. Ми очікуємо, коли визначиться точна дата, і тоді визначимо її складу. Приблизно в ті дні я спробую з ним зустрітися, щоб обговорити конфлікт в Донбасі і кроки, які можна було б зробити, щоб повернути спокій і мир на цю землю», — зазначив він.

21 квітня в Україні пройшов другий тур виборів президента. 30 квітня Центрвиборчком офіційно оголосив результати виборів – перемогу здобув Зеленський з результатом 73,22% голосів виборців. За чинного главу держави Петра Порошенка проголосувало 24,45% виборців.