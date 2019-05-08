«ВСУ намагається захопити Докучаєвськ»: Гиркин шокований серйозними втратами «ДНР» на фронті

Екс-командир підрозділів «ДНР» Ігор Стрільців-Гиркин на своїй сторінці в соцмережі поскаржився на серйозні втрати членів НВФ в районі непідконтрольного Україні Докучаєвська Донецької області.

За його словами, другий день йдуть запеклі артилерійські бої в районі Докучаєвська, в результаті чого підрозділу ОРДО несуть відчутні втрати.

Гиркин зазначив:

«За наявною інформацією, противник намагається за допомогою комбінації масованих артилерійських обстрілів і просування по „нейтралці“ („сірої зони“ вже немає — ВСУ її „з’їло“ за минулий рік у цьому районі повністю) — видавити захисників республіки з займаних позицій і охопити Докучаєвськ, максимально перерізавши йому комунікації зі сходу і з півночі.

Такого роду спроби робилися ВСУ і в минулому році з різним ступенем успішності. Але зараз без всякого сорому застосовується сама важка польова артилерія — 152-мм гаубиці».

При цьому Стрільців з обуренням зазначає, що «піхоти на позиціях у «корпусу народної міліції» — «як кіт наплакав»:

«Завдяки 4-річної „повної безальтернативності мінського процесу“ — сидіти під обстрілом незрозуміло заради чого — охочих небагато. І тих, хто залишився — продовжують поступово викошувати».