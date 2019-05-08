Трибунал ОНН: Київ назвав свої вимоги до Росії

Слухання Міжнародного трибуналу ООН у справі українських моряків проти Росії відбудуться 10 травня.

На слуханнях Міжнародного трибуналу ООН у справі українських моряків Київ зажадає зобов’язати Росію негайно звільнити військово-морські судна й екіпажі. Про це повідомила прес-секретар МЗС України Катерина Зеленко.

“Щодо усних слухань міжнародного трибуналу: 10 травня за європейським часом з 10:00 до 13:00 в місті Гамбург відбудуться відкриті усні слухання у справі про імунітет трьох військових кораблів і 24 членів їхніх екіпажів, які були незаконно захоплені Російською Федерацією 25 листопада минулого року в Чорному морі”, – сказала Зеленко.

За її словами, під час слухань делегація України представить свою позицію на запит про застосування тимчасових заходів, які були спрямовані в міжнародний трибунал з морського права 15 квітня цього року. Від імені України як агент виступатиме заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, також професор з міжнародного права і представники юридичної компанії. До складу делегації входять також представники МЗС, Військово-морських сил Збройних сил України, адвокати.

“Делегація звернеться до міжнародного трибуналу з вимогою зобов’язати РФ негайно звільнити наші військово-морські судна і їхні екіпажі, оскільки судна і військовослужбовці мають імунітет відповідно до Конвенції ООН з морського права, не можуть бути законно затримані, утримані і піддані суду з боку РФ” , – зазначила прес-секретар МЗС.

“Хочу наголосити – той факт, що РФ відмовилася брати участь в усних слуханнях, абсолютно не впливає на легітимність процесу. Відповідно до Конвенції з морського права, неучасть відповідача у справі не означає зупинення судових процесів, ні звільнення відповідача від обов’язку виконувати рішення міжнародного трибуналу з морського права “, – додала Зеленко.

Джерело – korrespondent