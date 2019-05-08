Поліція розпочала розслідування відносно голови ВККС Козьякова

Головне слідче управління Національної поліції України розпочало досудове розслідування за заявою Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за фактом можливого зловживання службовим становищем, перешкоджання діяльності члена ВККС Головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, його заступником та керівником секретаріату Комісії.

Відповідну інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а кримінальним провадженням присвоєно номери 12019000000000407 та 12019000000000409.

Згідно з обставинами,викладеними у заяві, що можуть свідчать про вчинення можливих правопорушень зазначається, що незважаючи на наказ Уповноваженого ВРУ з прав людини про призначення членом Комісії Миколи Сіроша, керівництво цього органу ухиляється від зарахування нового члена Комісії до штату ВККС, чим фактично створює перешкоду йому діяльності.

При цьому безпідставно продовжує отримувати заробітну плату Тетяна Весельська, повноваження якої припинилися у зв’язку із закінченням рядок перебування на посаді

Раніше, у ЗМІ було оприлюднено Висновок Інституту держави і права імені Ст. Корецького щодо строків повноважень членів ВККСУ.