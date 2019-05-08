Кабмін призначив нового голову податкової

У середу, 8 травня, Кабмін призначив головою Державної фіскальної служби Сергія Варланова.

Конкурс на заміщення вакантної посади (і Насиров не посперечається – прим ред.) був проведений 23 квітня 2019 р. Як ви вже знаєте, переміг Варланов, набравши 16,45 бала.

«Трійка фіналістів в прямому ефірі представили членам комісії свою програму розвитку Служби, а потім протягом години відповідала на запитання представників бізнесу, народних депутатів, експертів і членів комісії», — сказано на сайті Міністерства фінансів.

Варто зазначити, що до моменту обрання чиновник працював головним юристом в компанії «Саєнко Харенко», так що певний досвід у нього є.

А ось Насиров проти. Раніше суд припиняв конкурс на зайняття посади глави ГФСУ. Цього, власне, і вимагав наш чоловік-плед. У своїй заяві він вказав, що вакансії Кабміну про заміщення посад голів митниці та податкової є незаконними.