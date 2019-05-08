Прихильники Порошенко організували політичну платформу «Рух 25%»

Журналіст Роман Реведжук і блогер Мирослав Олешко заснували політичну платформу «Рух 25%».

«Рух 25%» підготує «нові кадри» для різних політичних партій, у тому числі для команди чинного президента Петра Порошенка.

Відзначається, що ця структура створена не під парламентські вибори, проте саме на основі платформи будуть збирати людей, які можуть стати резервом для політичної партії Порошенко.

За словами Олешко, платформа мобілізує фахівців з різних сфер для створення кадрового резерву державної служби.

«Рух 25%» має намір створити регіональні представництва, запустити відкритий офіс для тренінгів і зустрічей однодумців», – розповів блогер.

За даними організаторів, в даний час платформа вже налічує дві тисячі членів.