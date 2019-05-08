9 тис. євро премії «Слідство.Інфо» витратили на дрони для ЗСУ, — журналістка Бабинець

Залишок премії проекту журналістських розслідувань «Слідство. Інфо» у розмірі 270 тис. грн, які довгий час лежали на рахунку екс-учасника проекту Дмитра Гнапа, витратили на придбання квадрокоптеров для армії.

Про це написала у Facebook журналістка Анна Бабінець.

«Хороша новина. Премія «Слідство.Інфо», яку кілька років тому обіцяли витратити на потреби армії, нарешті дійшла до армії. Сьогодні отримали звіт від прекрасних «Повернися живим», витрати — близько 270 тисяч гривень», — йдеться в повідомленні.

За словами Бабинець, для армії закупили п’ять квадрокоптеров, чотири комплекти аксесуарів до них і акумулятори.

Нагадаємо, екс-кандидата в президенти, журналіста Дмитра Гнапа звинуватили у привласненні частини премії у розмірі 9 тис. євро, отриманою проектом «Слідство.Інфо» в 2015 році, яку він повинен був передати на потреби української армії.

Надалі Гнап перерахував цю суму на рахунок проекту.