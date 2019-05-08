“Самопоміч” залишають ще п’ять нардепів

Народні депутати Вікторія Войціцька, Олександр Данченко, Іван Мірошніченко, Олена Сотник та Олександр Опанасенко вирішили вийти з партії “Об’єднання “Самопоміч”.

Про це повідомили у Facebook лідер політсили, мер Львова Андрій Садовий та одна з депутатів. “Зустрілись з групою депутатів від “Самопомочі” – Оленою Сотник, Вікторією Войціцькою, Олександром Опанасенком, Іваном Мірошніченком.

Скайпом долучився Олександр Данченко. Колеги висловили бажання надалі перейти в статус позапартійних депутатів”, – пише Садовий.

За його словами, на зустрічі вони домовилися, що до кінця каденції депутати все ж залишаться у фракції “Самопоміч” у Верховній Раді. “Домовились співпрацювати у будь-яких форматах, до яких нас приве майбутнє. Дякую за співпрацю і нехай щастить!” – резюмує лідер партії.