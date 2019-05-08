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Супрун пояснила українцям, чим замінити стрімко дорожчає і несмачний цибуля

08.05.2019

Глава Моз Уляна Супрун пояснила українцям, якими продуктами можна замінити дорогий ріпчасту цибулю.

Тим більше що багатьом людям цибуля не до смаку, він викликає алергію, погіршує синдром роздратованого кишечника і часом здається взагалі антисоціальним продуктом.

Отже, ось список продуктів-замінників для ріпчастої цибулі:

  • Ріпчаста цибуля містить мало вітамінів і мінералів. Значно корисніше є зелений лук-порей. Вони містять багато кемпферолу. Це корисний для здоров’я судин флавоноїд, який зараз активно досліджують у зв’язку з потенційними протипухлинними властивостями. Кемпферолу багато в квасолі, молодих бобах, вині, малині, гвоздиці і чорному чаї. У пореї і зеленому луці багато вітамінів А, К, В6 і магнію. Ви здивуєтеся, але порівнянне вміст вітамінів і мінералів також в кропиві. Її можна додавати в зелений борщ або рис.
  • В цибулі є пребіотики — речовини, які любить кишкова мікрофлора. Втім, розчинну клітковину цибулі можна замінити в раціоні коренеплодами: селерою або пастернаком, вівсяної та перлової кашею або яблуками.
  • Цибуля корисний для печінки. Він знижує рівень цукру в крові, допомагає нормалізувати баланс ліпопротеїнів і зменшує запалення. Але тільки в разі поєднання зі здоровим збалансованим раціоном. Порівнянними і не такими антисоціальними продуктами можуть бути кріп, кориця, імбир, кінза і насіння коріандру. Це лише приклади продуктів, які корисніше і душистее. Але жоден з них не є ліками.
  • Цибуля має специфічний запах завдяки летючим сірковмісних сполук. Якщо ми смажимо цибулю, їмо його зі сметаною, то відбувається жирова екстракція — весь аромат вловлюється жирами і зберігається. У часи, коли не було спецій, лук був знахідкою, адже робив їжу ароматніше. Але можна трохи заощадити і збагатити смак страв завдяки вже згаданим спецій і зелені. Ще один варіант — посмажити редиску. Редис, як і цибуля, також багатий на сірковмісні сполуки, і може дати певну солодку гіркоту і аромат.
  • Якщо ви любите додавати в страви смажену цибулю з-за смаку і золотистого кольору, важливо знати, що продукти реакції Майяра шкідливі для здоров’я, і можуть викликати розвиток діабету, серцево-судинних хвороб і порушення роботи нирок. Тому не переживайте — суп без зажареного цибулі буде навіть корисніше. Якщо вам дуже потрібно зробити паштет або жарке ніжними, то потушкуйте замість цибулі багаті клітковиною і мінералами яблука, груші, або вже згадані пастернак з селерою.
  • Якщо ви все-таки купуєте цибуля — вживайте його тільки як частина збалансованого харчування, а не для лікування хвороб. Зараз авторитетних доказів, що цибуля має виключні лікувальні властивості не існує. Зате за останні десять років світове виробництво цибулі збільшилася на 25%. Саме тому, що люди використовують цибулю для лікування різних хвороб, а не споживають в їжу. Приміром, цибулю не лікує застуду. Однак він дійсно має певні бактерицидні властивості, але застуду викликають віруси. Якщо вам треба лікувати нежить або хворе горло, краще випийте теплого чаю і поспіть. А проти грипу допомагають тільки своєчасна вакцинація і щоденна гігієна. Якщо ж у вас висока температура, то не слід шукати цибулю, а запланувати візит до лікаря.
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Фото: facebook.com/ulanasuprun

 

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