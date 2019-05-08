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У Полтаві затримали водія з перевищенням норми алкоголю в 13 разів

08.05.2019

У Полтаві на вулиці Раїси Кириченко у Полтаві сталося ДТП.

Про це повідомили в патрульній поліції.

Зазначається, що водій Mitsubishi не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з автомобілем Opel. У ДТП ніхто не постраждав.

Зміст алкоголю в крові водія Mitsubishi перевищувало норму в 13 разів і склало 2,66 проміле. На полтавця склали адмінматеріали. Всього за минулу добу патрульні зупинили трьох водіїв у нетверезому стані.

Нагадаємо, у Полтаві автомобіль патрульної поліції Toyota Prius зіткнувся з Daewoo Lanos. Водії і пасажири машин отримали тілесні ушкодження внаслідок ДТП.

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