У Полтаві затримали водія з перевищенням норми алкоголю в 13 разів

У Полтаві на вулиці Раїси Кириченко у Полтаві сталося ДТП.
Про це повідомили в патрульній поліції.
Зазначається, що водій Mitsubishi не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з автомобілем Opel. У ДТП ніхто не постраждав.
Зміст алкоголю в крові водія Mitsubishi перевищувало норму в 13 разів і склало 2,66 проміле. На полтавця склали адмінматеріали. Всього за минулу добу патрульні зупинили трьох водіїв у нетверезому стані.
Нагадаємо, у Полтаві автомобіль патрульної поліції Toyota Prius зіткнувся з Daewoo Lanos. Водії і пасажири машин отримали тілесні ушкодження внаслідок ДТП.
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